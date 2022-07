Rusland schiet opnieuw Oekraïens woonblok in puin

Het deels verwoeste appartementencomplec Beeld AFP

Dat melden Oekraïense media.

Russische troepen beschoten ook dit weekend diverse burgerdoelen in het oosten van Oekraïne. Volgens de lokale autoriteiten vielen er minstens vijftien doden bij een beschieting van een flatgebouw in Chasiv Yar, in de regio Donetsk. Het stadje van 12.000 inwoners werd zondag getroffen. Volgens de reddingsbrigade liggen er nog 24 mensen onder het puin, onder wie een kind, terwijl vijf anderen uit het puin zijn gered.

Westerse journalisten ter plaatse zagen het gedeeltelijk ingestorte gebouw. Reddingswerkers waren met een graafmachine bezig slachtoffers te bevrijden. “Ik was in de slaapkamer, ik kwam naar buiten en alles begon te trillen, in te storten,” getuigde een bloedende bewoonster tegen het Franse persbureau AFP.

‘Brute aanvallen’

Volgens de lokale gouverneur zouden sinds de Russische invasie op 24 februari tot nu toe alleen al in de regio Donetsk ten minste 591 burgers zijn gedood en 1.548 anderen gewond zijn geraakt. Het Russische leger, dat begin juli aankondigde dat het de volledige controle over de regio Loehansk had overgenomen, richt zich sindsdien op de regio Donetsk om zo de hele Donbas te bezetten.

Het oosten van Oekraïne wordt sinds 2014 gedeeltelijk gecontroleerd door separatisten, die worden gesteund door Moskou, na de Russische annexatie van het Oekraïense Krim-schiereiland.

“De brute Russische artillerie-aanvallen stoppen niet één dag, Sloviansk, Bakhmout, Avdiivka...,” zo veroordeelde de Oekraïense president Volodimir Zelenski zaterdag de beschietingen, waarbij hij opnieuw vroeg om ‘moderne en krachtige’ wapens, opdat Oekraïne zich kan verdedigen.

Reddingswerkers trekken een man uit het puin in Chasiv Yar. Beeld via Reuters

Waarschuwing Zelenski

Zelenski beschuldigde Moskou ervan ‘opzettelijk eenvoudige huizen, burgerdoelen, mensen’ te hebben geraakt. “Er zijn slachtoffers, doden, gewonden.” Oekraïne zal de verantwoordelijken voor de Russische raketaanval op de flat in de stad Chasiv Yar vinden en voor het gerecht brengen, aldus de Oekraïense president.

“Geen enkele Russische moordenaar zal zijn straf ontlopen.” Hij verwees naar nazi-misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog die ‘zelfs als ze 90 of 100 jaar oud zijn’ nog voor het gerecht worden gebracht. Hij waarschuwde Russische soldaten ook dat Rusland ‘als eerste hen in de steek zal laten, zodra de politieke omstandigheden veranderen’.

34 luchtaanvallen

Zelenski zei verder dat het Russische offensief in Oekraïne onverminderd doorgaat. Russische vliegtuigen voerden gisteren volgens hem 34 luchtaanvallen uit. Volgens het Russische ministerie van Defensie brengen de Oekraïners zelf de burgerbevolking in gevaar door manschappen en wapens te installeren in scholen en civiele gebouwen in Donetsk en Charkov.

Verschillende Oekraïense functionarissen hebben de Russische strijdkrachten er ook van beschuldigd graanvelden in brand te hebben gestoken om de gewassen te vernietigen.