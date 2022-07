Rusland: Provincie Loehansk in Russische handen na val Lysytsjansk

Een uitgebrande auto in Lysytsjansk zondag. Beeld AP

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft zondag aan zijn president Poetin gemeld dat Rusland een stap dichter bij de verovering van de Donbasregio is gekomen: de stad Lysytsjansk zou onder controle van Rusland zijn gebracht.

Russische media toonden afgelopen weekeinde beelden van separatisten of Russische troepen die door de straten van Lysytsjansk paraderen. Ook wordt door Russische bronnen via Twitter een video verspreid waarin een Sovjetvlag is te zien die naar verluidt op de ruïnes van het administratieve centrum van de stad is geplaatst. Maar ook die informatie kan niet worden geverifieerd.

De industriestad Lysytsjansk is van psychologisch belang in de strijd. Deze zusterstad van Severodonetsk, dat onlangs na wekenlange gevechten is ingenomen door de Russen, is het laatste Oekraïense bolwerk in de provincie Loehansk. Die provincie vormt samen met de provincie Donetsk de regio Donbas.

Strijd concentreert zich

Nadat het de Russen niet was gelukt om de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen, maakte Poetin in april de 'bevrijding’ van de Donbas hoogste prioriteit. In Donetsk is Oekraïne nog in hooguit de helft van de provincie de baas.

De verwachting is dat de strijd zich nu zal concentreren op deze provincie, met name op de steden Slovjansk en Kramatorsk. Beide steden liggen al met enige regelmaat onder vuur. In Slovjansk, dat aan het front ligt, zijn zondag veel doden gevallen bij een aanval, meldt de burgemeester van de stad. Volgens hem braken er vijftien branden uit. Het zou de zwaarste beschieting van de stad zijn sinds de Russische invasie eind februari.

Bij de strijd maakt het Russische leger gebruik van Oekraïense strijders die in de Donbas gerekruteerd zijn, in het gebied dat al sinds 2014 onder controle is van pro-Russische rebellen. Volgens onderschepte telefoonberichten proberen opgeroepen mannen onder de mobilisatie uit te komen, maar moeten ze voor een bewijs van ongeschiktheid 20.000 dollar neertellen.

Zwaar gevochten

Ook in frontgebieden elders wordt zwaar gevochten. Charkov en omliggende dorpen lagen dit weekeinde diverse keren onder raketvuur. Volgens de gevluchte burgemeester van de bezette stad Melitopol hebben Oekraïense raketten een van de vier Russische legerbases in de stad verwoest.

Ook in steden over de Russische grens zou Oekraïne doelen hebben aangevallen, volgens Russische autoriteiten. Bij Belgorod werden zondag vier mensen gedood door brokstukken van een neergehaalde raket. In Koersk, verder naar het noorden, werden twee Oekraïense drones neergehaald, aldus het Russische ministerie van Defensie.

De Belarussische president Aleksander Loekasjenko, bondgenoot van Moskou, beschuldigde Oekraïne er zaterdag van dat het raketaanvallen heeft uitgevoerd op militaire bases in zijn land. Volgens Loekasjenko heeft zijn leger de raketten onderschept. Nadere bijzonderheden gaf hij niet, maar hij sprak wel van een provocatie.

Loekasjenko laat zijn leger tot nog toe niet deelnemen aan de oorlog in Oekraïne, vermoedelijk uit beduchtheid voor opstanden. Veel Belarussen sympathiseren met Oekraïne. Maar Loekasjenko heeft zijn land wel opengesteld voor Russische bases, vanwaar in februari Oekraïne werd aangevallen. Ook worden vanuit Belarus raketten afgevuurd op Oekraïense doelen. Poetin maakte onlangs bekend dat hij het land wil voorzien van Iskanderraketten, die kernkoppen kunnen dragen.