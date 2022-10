Rusland mikt nu op vitale voorzieningen in Oekraïne: ‘Geen water meer, geen warmte en geen licht’

Een Oekraïense vrouw licht zichzelf bij tijdens een periode van stroomuitval in de regio Kiev. Beeld Emilio Morenatti / AP

Heel Oekraïne kampt inmiddels met stroomonderbrekingen. Het zijn vooral door Iran geleverde, goedkope, Shaheddrones die veel schade aanrichten. Oekraïne beweert al minstens 200 van deze zogeheten kamikazedrones (die zich, met een lading explosieven aan boord, te pletter vliegen op het mikpunt) te hebben neergehaald maar een deel ervan raakt wél doel. De Shaheddrones arriveren vaak in zwermen, waarbij er altijd wel een paar doorkomen.

Het Russische opperbevel mikt, volgens militaire waarnemers, nu op faciliteiten die warmte, elektriciteit en water leveren aan burgers. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei eerder dat Rusland sinds 10 oktober zo’n 30 procent van de Oekraïense elektriciteitscentrales heeft verwoest. Woensdagavond zei hij in zijn videoboodschap dat nog eens drie elektriciteitscentrales zijn verwoest. Zorgen zijn er nu ook bij de waterkrachtcentrale (die ook elektriciteit opwekt) bij een dam nabij Cherson. Daar zouden Russen volgens Oekraïners mijnen hebben gelegd met de dreiging weer een energievoorziening lam te leggen.

Onmogelijk om te overleven

Doel van dat alles werd deze week op de Russische staatstelevisie in krasse termen toegelicht door parlementslid Andrej Goeroeljov: “Als we de elektriciteit platleggen hebben ze geen water, hebben ze geen koelkasten en geen riolering. Als de elektriciteit een week is afgesloten, zwemt Kiev in de stront, sorry dat ik het zo zeg. Vervolgens dreigt het gevaar van een epidemie. We moeten ook hun spoor, de voedselvoorraden en de centrale bank lamleggen. Hoe kunnen ze leven als alles instort? Zonder water en andere voorzieningen krijgt je een stroom vluchtelingen naar de westerse grenzen want het zal onmogelijk zijn te overleven: geen water, geen riolen, geen licht enzovoort.”

Ook andere Russische haviken voorspellen de Russische kijkers dat Kiev dit niet kan volhouden en het Westen dan bij Oekraïne zal aandringen op een staakt-het-vuren. Zelfs de acceptatie door Kiev van de Russische bezettingen zou dan bespreekbaar worden– omdat het steeds duurder wordt het belegerde land overeind te houden.

‘Terreur tegen de bevolking’

Cruciaal in de nieuwe Russische strategie lijken de aangekochte Iraanse drones. De Russen worden bij de inzet daarvan geholpen door Iraanse instructeurs op de Krim, aldus de Amerikaanse regering. Oekraïne spreekt over terreur tegen de bevolking. De Europese Unie heeft besloten een Iraanse dronefabrikant en drie Iraanse generaals te bestraffen omdat ze het Russische leger van de drones voorzien.

Volgens Washington leverde Iran al vele honderden drones en zullen er waarschijnlijk veel meer volgen. Iraanse functionarissen maakten al bekend dat ze Rusland inderdaad meer drones hebben beloofd, en ook raketten.

Navolanden die Oekraïne steunen hebben beloofd met spoed geavanceerde luchtverdediging te sturen als reactie op de nieuwe Russische tactiek. Washington zei dat het de verzending van twee luchtverdedigingssystemen, zogenaamde Nasams, zou versnellen; nog zes zullen over een langere periode worden geleverd. Duitsland heeft vier Iris-T-systemen toegezegd.

Maar in sommige opzichten zijn ze al te laat. Zelenski had vrijwel vanaf het begin van de bijna acht maanden durende oorlog al gepleit voor hulp bij de luchtverdediging. Totdat de Nasams arriveren zullen de Oekraïners het moeten doen met wat ze nu aan afweer hebben.