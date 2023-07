Rusland laat graandeal klappen, met mogelijk grote gevolgen voor de voedselprijzen

De oogst van graan in Oekraïne is in volle gang. De vraag is of het land – een van de grootste graanexporteurs ter wereld – het landbouwproduct nog massaal kan uitvoeren als de graandeal niet wordt verlengd. Beeld Future Publishing via Getty Imag

Een jaar geleden spraken Oekraïne en Rusland met Turkije en de Verenigde Naties (VN) af dat schepen met voedselproducten via een speciale route over de Zwarte Zee mogen varen. Dankzij het akkoord kon de export van Oekraïens graan en andere voedingsmiddelen via de zeeroute worden hervat. De overeenkomst maakte ook dat Rusland landbouwproducten makkelijker kon uitvoeren.

Kort na het ingaan op 22 juli 2022 daalden de fors gestegen voedselprijzen wereldwijd weer snel doordat schepen miljoenen tonnen aan onder meer tarwe, mais, koolzaad en soja in andere landen konden afzetten. De voedselmarkt kalmeerde. Rusland en Oekraïne behoren tot de grootste graanexporteurs ter wereld.

Na eerder al flink dwars te hebben gelegen, lijkt het Kremlin nu niet bereid te onderhandelen over de deal. Met name Turkse regeringsfunctionarissen moeten aan de bak moeten om te redden wat er te redden valt. Moskou is al maanden ontevreden over de afspraken, die nadelig zouden zijn voor Russische bedrijven. De Russische autoriteiten klagen dat Oekraïens graan zonder problemen kan worden geëxporteerd over de Zwarte Zee, terwijl Russische landbouwbedrijven last hebben van westerse sancties. Hierdoor hebben ze problemen met de financiering, verzekering en betaling van hun producten.

Swift-betalingssysteem

Volgens de VS is die klacht onterecht, omdat de export van graan niet is gekrompen. Sterker nog, vorige week meldde het Russische landbouwministerie een record van 60 miljoen ton aan graan te hebben uitgevoerd.

De Russische voedselexporteurs zijn zelf geen onderdeel van westerse sancties, maar ervaren de strafmaatregelen als handelsobstakels. Doordat Russische banken bijvoorbeeld niet meer zijn aangesloten op het internationale Swift-betalingssysteem zou het voor agrarische bedrijven moeilijker zijn om handel te drijven.

Volgens persbureau Reuters overweegt de Europese Unie daarom om de Rosselkhozbank (de landbouwbank) wel weer toe te laten tot Swift, wat een van de belangrijkste kritiekpunten van de Russen zou wegnemen.

De initiatiefnemer van de graandeal, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, heeft gezegd dat hij contact gaat opnemen met zijn Russische ambtgenoot Poetin. Volgens Erdogan heeft Poetin liever dat de graandeal blijft voortbestaan. Erdogans minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, gaat met collega Sergej Lavrov in gesprek.

Voedsel als wapen

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) neemt het Rusland kwalijk dat het niet meewerkt aan verlenging van de deal. Hij noemt het ‘uiterst immoreel’ dat Moskou daarmee voedsel als wapen blijft gebruiken.

De VN hoopt dat de overeenkomst toch kan worden verlengd om een voedselcrisis te voorkomen. De graandeal is volgens de VN van groot belang bij het bestrijden van mondiale voedseltekorten. Vooral voor een aantal landen in Afrika en het Midden-Oosten wordt de inkoop van graan al snel te duur als Rusland en Oekraïne niet exporteren.

In sommige landen is het nu al onrustig vanwege de hoge voedselprijzen. Zo heeft de Nigeriaanse president Bola Tinubu afgelopen vrijdag de noodtoestand in het land afgekondigd vanwege de aanhoudende voedselonzekerheid.