Rusland kraait victorie na ‘overgave’ Marioepol, Oekraïens cultuurpaleis weggevaagd

De laatste Oekraïense verdedigers van Marioepol worden afgevoerd in bussen. Beeld REUTERS

Russische staatsmedia kraaiden meteen victorie over het succes in Marioepol. De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft president Vladimir Poetin ‘het einde van de operatie en de volledige bevrijding van het industriële complex en de stad Marioepol’ meegedeeld, zo wordt gemeld. ‘Sinds 16 mei hebben 2439 nazi’s van het Azov-regiment en Oekraïense troepen die in de fabriek belegerd werden zich overgegeven,’ aldus een regeringswoordvoerder in Moskou. ‘Vandaag, 20 mei, gaf de laatste groep van 531 strijders zich over.’

De leider van het extreemrechtse Azov-regiment, Denys Prokopenko, werd met een arm in het verband uit de fabriek geëvacueerd en in een speciaal gepantserd voertuig afgevoerd. Volgens de Russen om hem te beschermen tegen ‘de haat van de inwoners van Marioepol en hun verlangen om hem te straffen’. Eerder op de dag had Prokopenko uit Kiev het bevel gekregen de wapens neer te leggen, zei hij in een video.

Volgens de Oekraïense autoriteiten is Marioepol voor 90 procent vernietigd en zijn bij de bombardementen 20.000 burgers omgekomen. Naar verluidt beslist het Russische Hooggerechtshof volgende week of het Azov-regiment een terroristische organisatie is. Dat zou betekenen dat de leider en ook militairen als terroristen kunnen worden veroordeeld tot hoge straffen, inclusief de doodstraf.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei vrijdagavond op de Oekraïense televisie dat een ‘zeer groot aantal’ Oekraïense piloten is gesneuveld bij het verdedigen van Marioepol tegen Russische troepen. “Absoluut heldhaftige mensen die wisten dat het moeilijk was, dat het bijna onmogelijk was om te vliegen. Vlieg naar Azovstal, breng medicijnen, voedsel, water, haal de lichamen van de gewonden op. Dit is allemaal gebeurd.”

Kasparov

Rusland heeft oud-wereldkampioen schaken Garri Kasparov en Kremlincriticus Michail Chodorkovski nu formeel bestempeld als buitenlandse agenten. Deze aanduiding past Moskou vaker toe op personen en organisaties die zich verzetten tegen de regering. Volgens de oppositie wordt dat gedaan om hen te intimideren en hun invloed te beperken.

Het duo wordt toegevoegd aan een lijst die wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie, meldt staatspersbureau TASS. Beiden zouden betrokken zijn bij politieke activiteiten en financieel worden gesteund door Oekraïne en de Verenigde Staten. Het besluit komt nadat Kasparov onlangs de Russische president Vladimir Poetin bekritiseerde vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Chodorkovski zou organisaties financieren die dat ook doen.

Cultuurpaleis

Volgens het Russische ministerie van Defensie boekt het Russische leger behalve in Marioepol ook elders successen. De verovering van de provincies Loehansk zou ‘bijna zijn voltooid’, aldus Defensieminister Sjojgoe. In de stad Lozova (nabij Charkov) werd een net herbouwd cultuurpaleis volledig weggevaagd door een Russische raket. Daarbij zouden zeven mensen gewond zijn geraakt, onder wie een kind van twaalf, meldde de Oekraïense president Zelenski op Twitter. Hij zag ‘het absolute kwaad’ in deze kennelijke aanval op de Oekraïense cultuur.

Ook de havenstad Odessa werd weer beschoten. Daar werden geen slachtoffers gemeld. Ondertussen gingen de hevige gevechten door in de oostelijke regio van Donbas, waar troepen vechten tegen een Russische aanval die Zelenski eerder als ‘de hel’ beschreef.

Terwijl het proces voor oorlogsmisdaden tegen de Russische sergeant Vadim Sjisjimarin voor het weekend werd verdaagd, hebben Oekraïense aanklagers een andere Russische militair geïdentificeerd voor strafvervolging. Hij zou het bevel hebben gegeven een ​​ongewapende oudere man in zijn eigen tuin neer te schieten en diens huis vervolgens in brand te steken.

Vredesplan

Italië heeft een vredesplan bedacht. Het plan vraagt ​​om vier stappen, te beginnen met een staakt-het-vuren, gevolgd door besprekingen over de internationale status van Oekraïne en vervolgens een bilaterale overeenkomst over gebieden als de Krim en Donbas. De laatste stap zou een multilateraal akkoord moeten zijn over vrede en veiligheid in Europa.

Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de Europese Unie, zei vrijdag elk vredesinitiatief te steunen. Hij voegde hij eraan toe dat dit vanuit het EU-standpunt wel moet beginnen bij het onmiddellijke einde van de aanval en de onvoorwaardelijke terugtrekking van het Russische leger. “Oekraïne zal moeten beslissen over de voorwaarden voor dit staakt-het-vuren.”

In de Duitse media wordt de draak gestoken met de liefdesrelatie van de jongste dochter van Vladimir Poetin Katerina Tichonova (35) met de voormalige directeur van het Beierse staatsballet. Zijn naam: Igor Zelenski (geen familie van de Oekraïense president).

Finland is vanaf zaterdag afgesloten van Russisch gas, vanwege Russische boosheid over het aanstaande NAVO-lidmaatschap van het lang neutrale buurland. Een kleine brouwerij in de buurt van de Fins-Russische grens, viert dat niettemin met de introductie van een nieuw pilsje genaamd Otan, een woordspeling op de Finse uitdrukking ‘otan olutta’(ik neem een biertje) en de Franse afkorting van Navo, ofwel Otan.

Activiste op rode loper Cannes

Een vrouw heeft vrijdagavond tijdens een première op het filmfestival van Cannes geprotesteerd tegen het seksueel geweld jegens vrouwen in Oekraïne. Ze trok op de rode loper een groot deel van haar kleren uit. Op haar lijf had zij met verf de tekst ‘Stop raping us’ geschreven. Haar rug zat vol rode verf die als ware het bloed van haar lijf droop. Op de voorkant van haar lichaam had zij de kleuren van de Oekraïense vlag gespoten.

De beveiliging van het festival greep snel in en verwijderde de halfnaakte vrouw van de rode loper. De feministische organisatie Scum plaatste later op de avond op Twitter een verklaring en eiste het incident op. In dit bericht werd ook duidelijk gemaakt dat de vrouw demonstreerde tegen het seksueel geweld van Russische soldaten jegens Oekraïense vrouwen.

De oorlog in Oekraïne kwam ook aan bod op de openingsavond dinsdag. De Oekraïense president Zelenski sprak toen de aanwezigen toe en riep de internationale filmwereld op de stem te blijven verheffen tegen de Russische inval in zijn land. Hij maakte een vergelijking met Charlie Chaplin, die in 1940 met zijn film The Great Dictator de wereld probeerde te waarschuwen voor Hitler.