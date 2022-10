Rusland kondigt staat van beleg af: slag om Cherson lijkt aanstaande

Mensen in Mykolaiv, in de regio Cherson, vullen flessen met drinkwater. Door de Russische aanvallen is de waterleiding beschadigd. Beeld Valentyn Ogirenko/Reuters

Het door Rusland aangestelde bestuur in de Oekraïense regio Cherson heeft inwoners van de regio en de gelijknamige regiohoofdstad opgeroepen zo snel mogelijk te evacueren, als voorzorgsmaatregel vanwege de opmars van het Oekraïense leger.

Tienduizenden inwoners aan de westoever van de Dnjepr worden naar de oostoever of naar Rusland gebracht, meldt het Russische staatspersbureau Tass. De door Rusland geïnstalleerde bestuurder Vladimir Saldo zei woensdag dat deze operatie ongeveer zes dagen zal duren en dat evacuatie vrijwillig is. Hij schat dat maandag en dinsdag meer dan 5000 mensen zijn geëvacueerd.

Oekraïne noemt de evacuatie een ‘propagandashow’. Andri Jermak, hoofd van het presidentiële kantoor, beschuldigt Rusland er ook van inwoners bang te maken met nepnieuwsbrieven over Oekraïense beschietingen op Cherson en zegt dat Oekraïense troepen niet schieten op Oekraïense steden. ‘Dit wordt exclusief gedaan door Russische terroristen,’ aldus Jermak in een bericht op Telegram.

Tegenoffensief

Hoe dan ook, de aankondiging van de evacuatie bevestigt wat al enige tijd in de lucht hing: het Oekraïense tegenoffensief om de door Russen bezette stad Cherson weer in handen te krijgen, is aanstaande.

Al dagen doen geruchten de ronde dat er iets groots te gebeuren staat aan het front in het zuiden van het land, omdat het Oekraïense leger zich muisstil hield over de ontwikkelingen rondom Cherson. Zulke mediastiltes gingen eerdere ook aan grote tegenaanvallen vooraf.

Die vermoedens werden dinsdagavond bevestigd. In een zeldzaam openhartig televisie-interview leek de nieuwe Russische opperbevelhebber Sergej Soerovikin de kijkers aan het thuisfront alvast voor te bereiden op een volgende tegenslag: het verlies van Cherson. “Moeilijke besluiten moeten worden genomen over de stad Cherson,” sprak Soerovikin, ogenschijnlijk doelend op een terugtrekking uit het gebied.

Het zou een grote klap zijn voor Vladimir Poetin. De bezetting van Cherson was voor de Russische president het eerste grote succes van zijn invasie. De stad aan de monding van de Dnjepr werd begin maart veroverd door Russische troepen en is de hoofdstad van de gelijknamige regio Cherson, een van de vier regio's die Rusland begin deze maand illegaal heeft geannexeerd.

Staat van beleg

In een vermoedelijke poging meer greep te krijgen op de situatie kondigde Poetin woensdag tijdens een nationaal veiligheidsberaad aan dat krijgsrecht van toepassing wordt in deze regio’s. Hoe de staat van beleg er in de bezette regio’s uit gaat zien, is nog niet bekend. De komende drie dagen moeten de door Rusland aangestelde leiders van Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson voorstellen indienen voor de maatregelen die ze ingevoerd willen zien.

Tijdens een staat van beleg gelden burgerbelangen als ondergeschikt aan militaire belangen. De Russen kunnen bedrijven bijvoorbeeld dwingen het leger te helpen en burgers verbieden of dwingen gebieden te verlaten, en eigendommen in beslag nemen.

Het Kremlin kondigde woensdag tevens aan dat inwoners van de in 2014 bezette Krim en die van zes Russische regio’s nabij Oekraïne niet meer zomaar mogen vertrekken. Bedrijven in deze gebieden kunnen ook gedwongen worden om voor het Russische leger te werken. De krijgswet kan zo nodig worden doorgetrokken naar de rest van Rusland, melden Russische staatsmedia.