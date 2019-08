Rusland geeft vrijkomen straling bij explosie nucleair centrum toe

Bij een explosie van een raketmotor bij een Russisch nucleair onderzoekscentrum is vorige week straling vrijgekomen. Dat werd eerder nog door de autoriteiten in alle toonaarden ontkend.

President Poetin presenteerde 1,5 jaar geleden de door kernenergie gedreven raket, die nu mogelijk tot het ongeluk heeft geleid. Beeld EPA

De straling die vrijkwam bij een explosie in een nucleair onderzoekscentrum in de Witte Zee in het noordwesten van Rusland, was vier tot zestien keer hoger dan normaal voor dit gebied. Dat meldde de meteorologische dienst van Rusland gisteren op zijn website.

De inwoners van het dorpje Njonoksa lieten aan lokale media weten dat de autoriteiten het 450 inwoners tellende dorp vandaag zouden evacueren. De autoriteiten weerlegden dat het om een evacuatie gaat, en zeggen dat het te maken heeft met werkzaamheden aan de militaire basis. Er staat een militaire testlocatie die alleen toegankelijk is met toestemming van het ministerie van Justitie.

Onduidelijkheid voert de boventoon in de berichtgeving over de explosie bij Centrum Rastom afgelopen donderdag. Dat was ook het geval bij de kernramp in Tsjernobyl in 1986.

Tegenstrijdigheden

De afgelopen dagen waarschuwen milieuorganisaties, waaronder Greenpeace, al voor een verhoogd stralingsniveau. Volgens de officiële kanalen had de bevolking echter niets om zich zorgen over te maken. Het Russische ministerie van Defensie wees donderdag alle geruchten over verhoogde straling nog resoluut van de hand. Wel sloten de autoriteiten, zonder verklaring, een gebied in de Witte Zee rond de plek van het ongeval voor een maand af voor alle scheepvaart.

De berichtgeving over het aantal doden bij de explosie zat al even vol tegenstrijdigheden. Het ministerie van Defensie meldde aanvankelijk dat er twee mensen waren omgekomen bij de explosie en er nog eens zes anderen gewond geraakt waren. Dit weekend werd dit tegengesproken door een bericht van het atoomcentrum. Het bedrijf berichtte dat vijf mensen om het leven waren gekomen, en er drie gewond zijn geraakt.

Nieuw type bom

De claim van het ministerie van Defensie dat de ontploffing was ontstaan in een raketmotor met normale brandstof, werd dit weekend door het atoomcentrum weerlegd. In plaats daarvan zou het gaan om een ongeluk bij het testen van een nucleaire isotoop voor een raketmotor.

Deskundigen vermoeden dat de explosie voorkwam tijdens een proef met een door kern­energie gedreven raket. President Vladimir ­Poetin presenteerde anderhalf jaar geleden een nieuw type bom, met een kleine kernreactor aan boord, dat jarenlang in de lucht zou kunnen vliegen en zo het Amerikaanse raketschild zou kunnen omzeilen. De zegsman van Poetin zei dat ongelukken ‘helaas nu eenmaal ge­beuren’.

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde gisteren op Twitter met de boodschap dat de Verenigde Staten over ‘veel geavanceerdere’ bommen beschikken met dezelfde technologie.

Het wantrouwen door de strijdige bericht­geving, die doet denken aan de tijden van de Sovjet-Unie, wordt in elk geval aangejaagd bij de bevolking. Zo zou er een run zijn op jodiumpillen, die bescherming bieden tegen schadelijke gevolgen van radioactief jodium dat vrijkomt bij straling. Apotheken in Archangelsk en ­Severodvinsk, een stad met 200.000 inwoners, zijn volgens lokale media door hun voorraad heen.