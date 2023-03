Rusland gaat tactische nucleaire wapens plaatsen in Belarus

Vladimir Poetin. Beeld AFP

Tactische kernwapens zijn specifiek ontwikkeld om op het slagveld te gebruiken en veel kleiner dan een klassieke atoombom, maar ze kunnen veel meer ravage aanrichten dan conventionele wapens.

Volgens Poetin is de nieuwe faciliteit in Belarus op 1 juli klaar en kunnen de wapens dan worden verplaatst. De Russische leider wijst er wel op dat die niet in Belarussische handen komen of door het land gebruikt kunnen worden.

Schending verdrag

Rusland schendt met de verplaatsen het nucleaire non-proliferatieverdrag niet, claimt Poetin, omdat ook de Verenigde Staten nucleaire wapens stationeren bij Europese bondgenoten.

Loekasjenko is politiek en economisch afhankelijk van Moskou. In Belarus staan al langer tien Russische bommenwerpers die tactische nucleaire wapens kunnen afvuren. Bij de start van de Russische invasie in februari vorig jaar trok een deel van de troepen via Belarus Oekraïne binnen.

