Rusland erkent onafhankelijkheid afvallige regio's Oekraïne

President Vladimir Poetin tijdens de bijeenkomst van de Russische Veiligheidsraad, maandagmiddag in het Kremlin in Moskou. Beeld AP

Poetin zei maandagmiddag al dat hij overwoog de onafhankelijkheid te erkennen van de afgescheiden regio’s Donbass en Loehansk, maar ze niet te annexeren en formeel toe te voegen aan zijn eigen territorium. Dat deed hij tijdens een op televisie uitgezonden bijeenkomst van zijn Veiligheidsraad.

Alle deelnemers verklaarden dat ze de erkenning van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk steunen. Bij een erkenning kan Rusland de separatisten openlijk gaan helpen in hun strijd tegen de Oekraïense regering, op een moment waarop de spanningen in de regio al zeer hoog zijn opgelopen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft maandagavond de nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen. Vanuit Oekraïne werd vorige week al afkeurend gereageerd op een eventuele erkenning. De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba ziet die stap als bewijs dat Moskou afstand neemt van de Minsk-akkoorden. In 2015 werden afspraken gemaakt voor de de-escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne. De strijdende partijen gingen onder meer akkoord met een wapenstilstand.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz veroordeelt de plannen van Rusland om de ‘zogenoemde’ Volksrepublieken te erkennen als onafhankelijke staten. “Een dergelijke stap zou in flagrante tegenspraak zijn met de akkoorden van Minsk en en zou een eenzijdige schending van deze overeenkomsten door Rusland zijn,” laat zijn woordvoerder weten.

Scholz telefoneerde maandagmiddag met de Russische president ‘en riep hem op tot een onmiddellijke de-escalatie en terugtrekking van de troepen aan de grens met Oekraïne’, aldus de zegsman. De bondskanselier besprak de zaak daarna met zijn naaste partners, onder wie de Franse president Emmanual Macron en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Hulpverzoek

De pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne hadden de Russische president om hulp gevraagd. “Ik vraag u de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de Volksrepubliek Loehansk te erkennen,” zei rebellenleider Leonid Pasechnik in een op de Russische televisie uitgezonden videoboodschap. Leider Denis Puschilin van de afgescheiden regio Donetsk sloot zich bij het verzoek aan.

Hij riep Poetin daarnaast op om een verdrag over vriendschap en militaire bijstand te sluiten met zijn ‘Volksrepubliek’. Daarmee zou Rusland duizenden militairen kunnen stationeren, zoals eerder gebeurde in de regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië die zich afscheidden van Georgië. Na een korte oorlog erkende Rusland beide regio’s als onafhankelijke staten.

De oproep van de rebellen komt bijna een week na een oproep van het Russische parlement aan Poetin om de twee zelfverklaarde volksrepublieken als onafhankelijke staten te erkennen. Het Kremlin zei toen nog dat de president een standpunt moest innemen.

Burgeroorlog

De burgeroorlog in het oosten van Oekraïne begon in 2014 en heeft volgens Kiev zo’n 15.000 mensen het leven gekost. Het conflict is afgelopen week weer opgelaaid, nadat beide partijen elkaar beschuldigden van beschietingen. Donetsk heeft alle weerbare mannen opgeroepen zich voor militaire dienst te melden om te vechten tegen het Oekraïense leger. Ook zijn zo’n 70.000 mensen geëvacueerd naar Rusland.