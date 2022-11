Rusland bestookt het Oekraïense stroomnetwerk, met veel leed tot gevolg. Maar is het een oorlogsmisdaad?

Door Russische bombardementen op Oekraïense elektriciteitscentrales dreigt voor miljoenen burgers een winter vol afzien. Oekraïne spreekt van oorlogsmisdaden. Heeft Kiev gelijk?

Oekraïne bereidt zich op het ergste voor nu Rusland zijn bombardementen op elektriciteitscentrales voortzet. Hoewel Oekraïne hard werkt aan het herstel van de energievoorziening, lijdt de bevolking zwaar, vooral nu de temperaturen beneden de 10 graden onder nul zakken.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski vergeleek de Russische aanvallen op de elektriciteitscentrales met de ‘genocidale’ tactieken van Sovjet-leider Jozef Stalin tijdens de winter van 1932-1933, waarbij hij een hongersnood veroorzaakte in Oekraïne waardoor miljoenen burgers omkwamen. “Ooit wilden zij ons vernietigen met honger; nu met duister en kou.”

Zelenski waarschuwde zijn volk voor de komende periode. Russische troepen ‘bereiden nieuwe aanvallen voor en zolang zij beschikken over raketten, zullen zij niet stoppen’. “De komende week kan net zo zwaar worden als de vorige,” aldus Zelenski. Burgemeester Vitali Klitsjko van Kiev sluit niet uit dat een deel van de bevolking geëvacueerd moet worden naar plaatsen in Oekraïne waar de voorzieningen wel draaien of minder gevaar lopen. Oekraïne spreekt van een ‘oorlogsmisdaad’.

Volgens hoogleraar militair recht Marten Zwanenburg (Universiteit van Amsterdam en Nederlandse Defensie Academie) moet er een onderscheid worden gemaakt tussen ‘schendingen van het oorlogsrecht’ en ‘oorlogsmisdaden’.

Legitiem militair doelwit

“Niet alle schendingen van het oorlogsrecht zijn ook oorlogsmisdrijven”, zegt Zwanenburg, die onderzoek doet naar het recht van militaire operaties. Het onderscheid is beslist niet semantisch, legt hij uit: “Voor oorlogsmisdrijven kunnen de daders individueel verantwoordelijk worden gehouden en voor de rechter gedaagd, maar voor een ‘normale’ schending van het oorlogsrecht is de staat aansprakelijk en die moet dan eventueel schadevergoeding betalen.”

Hoe zijn de Russische bombardementen op Oekraïense elektriciteitscentrales dan te kwalificeren? “Een van de uitgangspunten van het oorlogsrecht is dat een partij bij een conflict alleen militaire doelen mag aanvallen en niet burgerobjecten,” zegt Zwanenburg. “In een van de belangrijkste verdragen staat een definitie van wat een legitiem militair doelwit is en als dat voldoet aan die definitie, mag het worden aangevallen. Maar als je dus bewust iets aanvalt dat geen militair doelwit is, dan is dat een oorlogsmisdrijf.”

Belangrijke elementen voor de beantwoording van de vraag of iets een legitiem militair doelwit is, zijn volgens Zwanenburg: waarvoor het wordt gebruikt, of het een bijdrage levert aan de strijd en of de vernietiging ervan een duidelijk militair voordeel oplevert. “Dit hangt natuurlijk af van het individuele geval, maar je kunt wel zeggen dat nu Rusland zoveel aanvallen uitvoert op de energie-infrastructuur, het onwaarschijnlijk is dat in al die gevallen voldaan is aan alle voorwaarden.”

Lijden van de burgerbevolking

Rusland ontkent dat de energiecentrales ‘burgerdoelen’ zijn en wijst op het grijze gebied. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei vorige week dat Rusland alleen doelen aanvalt die ‘direct of indirect verbonden’ zijn aan het Oekraïense leger. Omdat het Oekraïense leger gebruikmaakt van elektriciteit en die hard nodig is, zijn de energiecentrales legitieme militaire doelwitten.

Zo makkelijk is het niet, legt Zwanenburg. “Er komt nog een andere regel in het spel: het proportionaliteitsbeginsel. De te verwachten schade voor burgers mag niet buitensporig groot zijn ten opzichte van het door Rusland te verwachten militaire voordeel. Dan hebben we het over doden en gewonden, maar ook over schade aan burgerobjecten. Dus al zouden alle Oekraïense energiecentrales een legitiem militair doelwit zijn, dan nog is het onwaarschijnlijk dat de aanvallen allemaal proportioneel zijn.” Zwanenburg denkt dus dat de Russische aanvallen ‘waarschijnlijk wel’ zijn te omschrijven als oorlogsmisdrijven.

Peskov is zich ook bewust van de schade die de aanvallen op de energienetwerken hebben voor de Oekraïense burgers en zet dat zelfs in als drukmiddel op de regering in Kiev. Als Oekraïne ‘de eisen van Rusland inwilligt’, stelde Peskov, dan ‘eindigt al het mogelijke lijden van de burgerbevolking’.