Rusland beschuldigt Oekraïne van droneaanval op Kremlin, Kyiv ontkent: ‘We vechten op ons eigen territorium’

Kreeg Zelensky een lift van het Nederlandse regeringstoestel?

Wat deed het Nederlandse regeringstoestel in Helsinki? Kreeg de Oekraïense president Volodymyr Zelensky soms een lift? Het lijkt er sterk op, al zegt de Rijksvoorlichtingsdienst niets te kunnen bevestigen.

President Zelensky bracht woensdag een verrassingsbezoek aan Helsinki. Hij sprak daar onder anderen met de Finse president Sauli Niinisto over de Russische inval. Ook de premiers van Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en IJsland waren aanwezig.

Niet in Helsinki was minister-president Mark Rutte, noch minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. En dat was best gek, want het Nederlandse regeringstoestel landde eerder woensdag in Helsinki. De vraag was dus: wie zat er dan wél aan boord? Heeft de PH-GOV misschien Zelensky afgezet?

Aanwijzingen zijn er zeker. Zo landde het regeringstoestel dinsdag in het Poolse Rzeszów. Deze plaats ligt 50 kilometer van de Oekraïense grens. Woensdagochtend steeg de PH-GOV weer op om even voor de middag te landen in Helsinki. En rond diezelfde tijd dook ook Zelensky er op.

Het lijkt er dus sterk op dat de Oekraïense president een lift kreeg van het Nederlandse regeringsvliegtuig. Toch houdt de Rijksvoorlichtingsdienst de kaken desgevraagd stevig op elkaar. Een woordvoerder zegt niets te kunnen bevestigen. En dus blijft het verrassingsbezoek van Zelensky vooralsnog in nevelen gehuld.

Laurens Kok