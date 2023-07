Rusland arresteert MH17-veroordeelde en militaire blogger Igor Girkin

Igor Girkin, ook bekend als 'Strelkov', vorig jaar. Beeld Getty Images

De 52-jarige Girkin is een prominent figuur in – en vooral rond – het Russische leger. Hij werkte als inlichtingenofficier, vocht onder meer in Tsjetsjenië en dook in 2014 op in Oost-Oekraïne, ten tijde van de Russische annexatie van de Krim. Daar haalde hij, zo zei hij in Russische media, de ‘trekker over’ voor het begin van de oorlog. “Als onze eenheid de grens niet was overgestoken, was het als een nachtkaars uitgegaan,” vertelde hij met zekere trots.

Of Girkin daadwerkelijk zo’n grote rol speelde, is de vraag. Maar als ‘minister van Defensie’ van de door Moskou ingestelde Volksrepubliek Donetsk had hij in ieder geval een behoorlijke vinger in de pap in Oost-Oekraïne.

In die rol speelde Girkin, tevens bekend onder zijn nom de guerre Strelkov (vrij vertaald ‘schutter’), een belangrijk aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Dat oordeelde ook de Nederlandse rechtbank, die hem en twee andere verdachten vorig jaar veroordeelde tot levenslang. Girkin wordt gezien als eindverantwoordelijke voor de inzet van de Bukraket, die het leven zou kosten van alle 298 inzittenden van de Malaysia Airlinesvlucht.

Prominente militaire blogger

Aanvankelijk tweette Girkin trots over het neerhalen van een – zoals hij dacht – Oekraïens vliegtuig. Toen bleek dat het om een burgertoestel ging, vertrok hij naar Moskou. Daar groeide hij uit tot een prominente militaire blogger met meer dan 800.000 volgers – zeker nadat Russische troepen in februari vorig jaar Oekraïne op grote schaal binnenvielen.

De ultranationalistische Girkin stond altijd rotsvast achter de Russische troepen, maar uitte regelmatig harde kritiek op de militaire top. Mogelijk haalt het Kremlin nu de teugels aan, in de nasleep van de ‘mars naar Moskou’ van Wagnerleider Prigozjin enkele weken geleden. Girkin hangt tot vijf jaar cel boven het hoofd.

Over de auteur: Sam de Graaff is buitenlandcoördinator bij Het Parool. Hij schrijft onder meer over de laatste ontwikkelingen in Rusland en Duitsland.