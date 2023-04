Ruimtesonde Juice vanuit Frans Guyana vertrokken naar Jupiter

De Europese ruimtesonde Juice is vrijdagmiddag naar Jupiter vertrokken. Beeld AP

De belangrijke missie vergt enig geduld van de onderzoekers, want Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) bereikt Jupiter pas over acht jaar.

De ruimtesonde is in het bijzijn van de Belgische koning Filip gelanceerd vanaf de ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana. De lancering werd donderdag nog afgeblazen vanwege bliksemgevaar rond die basis.

Rond Jupiter draaien ongeveer honderd manen. Drie daarvan hebben een dikke korst ijs als oppervlakte. Het vermoeden is dat daaronder een oceaan van vloeibaar, zout water schuilt. Als dat zo is, zou daar misschien primitief leven mogelijk kunnen zijn, of was daar vroeger wellicht leven mogelijk.

De missie van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) gaat naar de manen Ganymedes, Callisto en Europa. Het is de derde missie naar Jupiter ooit.

Lange reis

Om bij Jupiter te komen, maakt de sonde een lange reis door het zonnestelsel. Hij draait daarbij in steeds grotere banen rond de zon, en gebruikt de zwaartekracht om genoeg snelheid te maken voor de oversteek. In 2024, 2026 en 2029 vliegt hij langs de aarde en in 2025 langs Venus. In 2031 komt hij bij Jupiter voor het begin van het onderzoek.

De Technische Universiteit Delft is betrokken bij de missie. De universiteit heeft onder meer een instrument gebouwd waarmee de vluchtleiding kan bepalen waar de satelliet vliegt en met welke snelheid. Dat kan meer zeggen over de zwaartekracht rond Jupiter.

Baanbepaling

‘Als de satelliet Jupiter bereikt, kunnen we zijn positie binnen 100 meter nog bepalen,’ stelt Bert Vermeersen, hoogleraar planetaire exploratie aan de TU Delft, op de site van de universiteit. ‘De metingen van de instrumenten aan boord zijn nutteloos zonder de positie van het ruimtevaartuig te kennen. Dus baanbepaling is een belangrijk aspect.’

Om Juice te volgen wordt gebruikgemaakt van een netwerk van radiotelescopen. ‘Deze telescopen ontvangen dezelfde radiosignalen van de satelliet op verschillende plaatsen op aarde en vanuit verschillende hoeken, waardoor het mogelijk is om de positie van het ruimtevaartuig te bepalen,’ zegt Vermeerssen.

De TU Delft bouwde ook een laserhoogtemeter die de afstand van het vaartuig tot Jupiter en de manen meet. ‘Dat gebruiken we om het oppervlak en de getijdenvervormingen van de manen van Jupiter te bestuderen. Het is spannend om zoveel meer over hen te weten te komen.’