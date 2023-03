Ruimtecapsule SpaceX veilig terug op aarde met bemanning ISS

De Japanse astronaut Koichi Wakata wordt uit het SpaceX Dragon Endurance-ruimtevaartuig geholpen. Beeld ANP / EPA

De capsule, die vier bemanningsleden van het internationale ruimtestation ISS terugbracht, landde even na 03.00 uur Nederlandse tijd in de Golf van Mexico.

De vier ruimtevaarders, twee Amerikanen, een Rus en een Japanner, hebben 157 dagen in de ruimte doorgebracht. Ze begonnen zaterdag aan hun terugreis, die enkele keren moest worden uitgesteld wegens slechte weersomstandigheden in de Golf van Mexico. “Het was me het ritje wel,” zei de Amerikaanse astronaut Nicole Mann na de zogeheten splashdown tegen de vluchtleiding. “We zijn blij dat we weer thuis zijn.”

Een reddingsschip met personeel van Nasa en SpaceX lag klaar in de buurt van waar de Crew Dragon in zee plonsde, niet ver van de kust van Florida. De capsule is met bemanning en al aan boord van het schip gehesen en daar geopend. De ruimtevaarders worden aan boord medisch onderzocht en vliegen daarna per helikopter naar het vasteland.

