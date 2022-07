Ruim 500 vrouwen klagen Uber aan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag van chauffeurs

Foto ter illustratie. Beeld EPA

De zaak wordt behandeld in de Amerikaanse stad San Francisco. De aanklacht, die woensdag werd ingediend, rept van 550 vrouwen in verschillende staten. Zij zouden onder meer zijn ontvoerd, aangerand, verkracht en gestalkt zijn door chauffeurs die voor Uber actief waren of zijn. Het advocatenkantoor dat de vrouwen vertegenwoordigt noemt de manier waarop Uber reageert op seksueel geweld jegens passagiers ‘traag en inadequaat’, en beschuldigt het bedrijf ervan om financiële groei boven het welzijn van passagiers te plaatsen.

Uber zegt zelf 150 gevallen van aanranding te onderzoeken. Uit eerder onderzoek van het bedrijf blijkt dat er alleen al in 2019 en 2020 3824 gevallen van aanranding door chauffeurs bij het bedrijf gemeld zijn. Uber bracht twee weken geleden nog een rapport uit waarin stond dat het aantal meldingen van seksueel geweld in de app de afgelopen tijd was gedaald. Het platform zegt mensen die chauffeur willen worden te screenen als ze zich aanmelden.

In eerdere rechtszaken heeft Uber altijd volgehouden dat het bedrijf niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gedrag van chauffeurs, omdat zij op freelancebasis werken niet in dienst zijn bij het bedrijf.

Eerder deze week werden 124 duizend interne Uber-documenten, -mails en -appjes van tussen 2013 en 2017 gelekt. Daaruit bleek onder meer dat Uber innige banden met politici onderhoudt en lokale regels heeft omzeild met speciaal aangepaste apps voor controleurs. In de gelekte documenten wordt ook melding gemaakt van een geval van verkrachting in Delhi in 2014, waarna het bedrijf gebrekkig antecedentenonderzoek in India de schuld gaf.