Ruim 30 miljoen Amerikanen hebben belabberd of geen internet: ‘Het is 2021, hoe kán dit?’

Beeld Education Images/Universal Image

In de bibliotheek van Fairmont City hoef je niet te fluisteren, op een dinsdagmiddag na schooltijd. Een groepje jongens bezet de vijf computers in de hoek en speelt bij vlagen luidruchtig een vechtspel, krakende zakjes chips binnen handbereik. Bibliotheekdirecteur Katie Heaton vindt het prima dat ze komen gamen, want ze weet dat dit een luxe is voor de vijf. Thuis hebben ze geen computer met internet.

Het is een probleem op het uitgestrekte Amerikaanse platteland: gebrek aan snelle internetverbindingen waarmee je online kunt vergaderen, leren en spelen. Maar dit is geen afgelegen gebied. We staan op 10 minuten rijden van het hoofdkantoor van Amerika’s grootste bierbrouwer in St. Louis, stad van Miles Davis en een veelbelovende techsector. Je kunt vanuit Fairmont City de skyline van St. Louis zien, maar hier, aan de overkant van de Mississippi Rivier, is het pre-internettijdperk nog niet afgelopen.

Oefening in geduld

Hier wonen 2300 mensen die niet of amper op het internet kunnen. Al jaren vragen ze providers om fatsoenlijke breedbandverbinding. De bieb heeft wel soepel internet sinds een bankfiliaal in 2016 zich in het pand vestigde. Voor de bank was plots wél breedbandverbinding beschikbaar.

Inwoners moeten het doen met een ontvanger die een traag signaal ontvangt van een zendmast in het dorp – maar alleen als die zichtbaar is vanuit hun huis. Elke boom, heuvel of windvlaag verstoort het signaal. Netflixen is hier een oefening in geduld, en je Zoomvergadering kun je beter ergens anders gaan houden. Robert Delgado (24), medewerker van een distributiebedrijf in Fairmont City, ziet het geregeld gebeuren. “Als mijn baas met iemand in Vietnam of zo moet vergaderen, gaat hij maar naar huis.”

De VN ziet internettoegang als een mensenrecht, maar in het rijkste land ter wereld wonen meer mensen zonder goed internet dan Nederland inwoners heeft. De regering-Biden schat dat maar liefst 30 miljoen Amerikanen in gebieden wonen waar een soepel werkende breedbandverbinding niet beschikbaar is – en daarbovenop komen nog de miljoenen mensen die zo’n verbinding niet kunnen betalen. In Illinois heeft ongeveer één op de zes huishoudens geen breedbandinternet.

“Het is 2021! Hoe kan dit?’' De stem van Katie Heaton schiet omhoog. “We horen hier bij de stadsregio St. Louis. Hoe kan een deel daarvan geen betaalbaar betrouwbaar internet hebben?” Ze weet het eigenlijk wel; hier wonen mensen met schamele inkomens, en aanbieders denken er niet genoeg winst te kunnen maken.

Thuis is het voor Heaton niet veel beter. Ze deelt haar wifiwachtwoord nooit, omdat de datalimiet van haar gammele verbinding dan te snel in zicht komt.

Opknappen

In Bidens plan voor het opknappen van Amerika’s verouderde infrastructuur is 65 miljard dollar uitgetrokken voor breedbandverbindingen in regio’s waar die anno 2021 nog ontbreken. Er komen subsidies om kabels te leggen op plekken waar providers dat te duur vinden. Gezinnen met lage inkomens kunnen een bijdrage in de kosten van 30 dollar per maand aanvragen.

In Fairmont City is onlangs eindelijk een provider bereid gevonden de kabels te leggen – maar het duurt nog tot het voorjaar voordat de installatie begint. De lokale basisschool kon niet wachten. Vorig jaar, toen scholen online les gaven tijdens de pandemie, zat soms een handvol kinderen voor de deur van de bieb, om mee te kunnen doen aan hun onlineles. Toen het kouder werd zaten ze in de auto van hun ouders op de parkeerplaats, vertelt Heaton.

Katie Shiver wordt nog emotioneel als ze denkt aan de eerste maanden van de pandemie, toen haar vijfdegroepers thuis online school hadden moeten volgen. Van de 24 kinderen in haar klas zag ze er twee op haar scherm – de rest had thuis helemaal geen internet. “Het was echt vreselijk,” zegt ze. “Je schatjes onverwacht van je afgenomen zien worden en ze dan maandenlang niet kunnen zien.”

De school liet met geld uit een coronasteunpakket van de regering ten einde raad maar een eigen 4G-toren op het schoolplein zetten. Leerlingen in een cirkel van zo’n 8 kilometer kunnen er verbinding mee maken. “Het stelt niet veel voor, als je het zo ziet,” zegt Katie Shiver als ze de metalen constructie laat zien. “Maar het is voor ons een wereld van verschil.”