‘Roofdier’ Ghislaine Maxwell gaat de cel in, maar komt ze er ooit nog uit?

Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein. Beeld AFP

Amerikaanse aanklagers hebben maar liefst 30 tot 55 jaar celstraf geëist tegen Maxwell, die eind vorig jaar door een 12-koppige jury schuldig werd bevonden aan het jarenlang regelen van meisjes voor seks met de steenrijke Jeffrey Epstein. Als de rechter de strafeis volgt, betekent dit dat de handlanger van Epstein waarschijnlijk nooit meer vrij komt.

In een document dat de aanklagers bij de rechtbank van New York indienden, schreven ze dat het gedrag van Maxwell ‘schokkend roofachtig’ was. Volgens de aanklagers had Maxwell de gewoonte kwetsbare slachtoffers op te zoeken en zag ze worstelende jonge meisjes als ‘wegwerpobjecten’. Vier vrouwen getuigden over hun persoonlijke ervaringen, van wie de jongste 14 jaar was toen het misbruik plaatsvond.

Zelfmoordtoezicht

Maxwell had tussen 1994 en 2004 een relatie met Epstein. De multimiljonair pleegde in 2019 zelfmoord, toen hij in de gevangenis in afwachting was van een grote misbruikzaak tegen hem. De autoriteiten in New York zijn ook bij zijn voormalige rechterhand bang dat ze het vonnis niet wil afwachten en een einde aan haar leven maakt. Maxwell is in haar cel onder zelfmoordtoezicht geplaatst. Deze maatregel kan er nog voor zorgen dat haar veroordeling wordt uitgesteld. Volgens de advocaat van Maxwell is haar cliënt door isolatie niet langer in staat zich goed voor te bereiden op het vonnis. De Britse zou volgens haar advocaat Bobbi Sternheim een speciale ‘zelfmoordkiel’ dragen, haar kleding, tandpasta, zeep en juridische papieren zijn haar afgenomen. Sternheim betwist overigens de suïcidaliteit van Maxwell.

Rechtbanktekening van Ghislaine Maxwell, gemaakt in december vorig jaar. Beeld REUTERS

Als de rechter dinsdag toch een vonnis kan uitspreken, is de verwachting dat Maxwell voor tientallen jaren achter de tralies verdwijnt. Ze is schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten, die allemaal te maken hebben met het mogelijk maken van seks met minderjarigen. Maxwell heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zal in hoger beroep gaan.

Annie Farmer, een van de slachtoffers van Epstein die getuigden, zei in december na de jury-uitspraak: “Ik ben zo opgelucht en dankbaar dat de jury haar patroon van roofdiergedrag heeft erkend. Ik hoop dat deze uitspraak troost biedt aan iedereen die dat nodig heeft en laat zien dat niemand boven de wet staat.”

Volgens de vrouwen werden zij door Maxwell gelokt naar een van Epsteins huizen in Florida, New York of New Mexico om hem daar tegen betaling te masseren, wat overging in seksueel misbruik. Maxwell wist hiervan, volgens de getuigen, praatte het goed en deed af en toe mee aan het misbruik.

Achter de schermen

Vele andere getuigen gaven tijdens het proces een aanvullend beeld van wat er achter de schermen gebeurde tussen 1994 en 2004. Een conciërge vertelde dat hij geacht werd zijn mond te houden en daarvoor ook werd betaald. Piloten vertelden over de belangrijke gasten die in Epsteins privé-jet meevlogen, zoals de Britse prins Andrew en de Amerikaanse voormalige presidenten Bill Clinton en Donald Trump.

Ghislaine Maxwell voelde zich lange tijd onaantastbaar. Het contrast tussen haar leven in de gevangenis in Brooklyn en haar jarenlange luxe leventje kan dan ook niet groter. Als jongste van negen kinderen in het gezin van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell en de Franse onderzoekster Elisabeth Meynard groeide ze op in rijkdom. Door bekenden van de familie werd ze beschouwd als het lievelingetje van haar vader. Zijn jacht, de Lady Ghislaine, droeg zelfs haar naam.

Noodlot

Maar in 1991 sloeg het noodlot toe. Robert Maxwell verdronk in 1991 na een val van zijn jacht in de buurt van de Canarische Eilanden. Hij zou van boord zijn gevallen na een hartaanval, anderen denken dat hij zelfmoord pleegde omdat zijn imperium op het punt stond om te vallen. Na de dood van haar vader vertrok Maxwell naar New York. Daar ontmoette ze Jeffrey Epstein. De man met wie ze een relatie kreeg en voor wie ze daarna als een roofdier te werk ging om minderjarige meisjes te lokken voor zijn seksuele behoeften. Met alle gevolgen van dien voor heel wat betrokkenen.

Maxwell en Epstein. De laatste pleegde zelfmoord in zijn cel. Voor Maxwell dreigt een jarenlange opsluiting. Beeld AFP