Rood of niet, Nederlandse vakantieganger nog welkom

Toeristen op het strand in het Spaanse Torremolinos. Beeld Getty

Volgens de Griekse minister van Toerisme Harris Theocharis hoeven Nederlandse toeristen niet te vrezen dat zij in zijn land in quarantaine moeten. “Dat is niet aan de orde,” klinkt het. Griekenland kijkt naar de Nederlandse ziekenhuisopnames in plaats van naar het aantal besmettingen, zoals het Europese centrum voor coronabestrijding ECDC doet. “De ziekenhuisopnames zijn onder controle en de vaccinatiegraad in Nederland loopt hard op,” aldus de bewindsman.

Geen extra maatregelen

Frank Oostdam van de reiskoepel ANVR verwacht dat de meeste landen geen extra maatregelen gaan invoeren. “Iedereen is in paniek en denkt dat Europa nu als een oester gaat sluiten voor Nederlanders, maar dat zal echt niet het geval zijn. Al was het maar omdat veel landen afhankelijk zijn van het toerisme.”

De Griekse minister kan dat beamen. Ook zijn land heeft er alle belang bij dat toeristen blijven komen. Reizigers moeten bij aankomst aantonen dat zij gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen overhandigen. Wie van het vasteland (na 72 uur) naar de eilanden reist, moet een zelftest doen. Verder is een mondkapje verplicht in openbare ruimtes en het openbaar vervoer.

Volgens de minister is de kans dat reizigers het virus verspreiden veel kleiner gebleken dan de kans dat een lokale inwoner het virus verspreidt. Een van de nieuwe regels die vanaf 16 juli gelden is dat restaurants en cafés alleen nog voor gevaccineerden toegankelijk zijn.

Directeur Mattijs ten Brink van reisorganisatie Sunweb Groep gaat er, net als de ANVR-baas, van uit dat de meeste vakantielanden het voorbeeld van Griekenland volgen. “Een klein aantal Noord-Europese landen zal misschien extra maatregelen nemen, maar we horen dat de meeste landen de Europese besmettingenkaart al helemaal niet meer gebruiken voor hun beleid.”

Gefrustreerd

Voor de Nederlandse reisorganisaties is de zomer bijzonder dramatisch begonnen. Door alle onzekerheid en onduidelijkheid is het aantal boekingen fors gedaald. Vooral sinds afgelopen weekend zoeken veel mensen naar bestemmingen in Nederland. “Het zag er een paar weken geleden nog allemaal zo goed uit. Delen van Nederland kleurden zelfs groen. Maar door het versneld versoepelen van het demissionaire kabinet staan we nu als reissector niet 1-0 maar 10-0 achter. We zijn supergefrustreerd en boos,” aldus ANVR-baas Oostdam.

Spanje

Ook Spanje blijft de Nederlanders welkom heten. “Ongeacht of ze uit een hoogrisicogebied komen of niet, of ze uit een donkerroodgekleurde of oranje regio komen. Alleen zullen de mensen uit risicogebieden (donkerrood, rood, oranje of grijs op de Europese kaart) anders dan mensen uit een groen gebied wel een bewijs van hun gezondheid moeten kunnen overleggen,” laat een woordvoerder van de Spaanse staatssecretaris van Toerisme, Fernando Valdés, weten.

Wie op vakantie gaat naar Spanje moet een volledige vaccinatie hebben, minimaal veertien dagen voor vertrek de laatste prik hebben gekregen of hersteld zijn van corona in de laatste 180 dagen. Een negatieve PCR- of antigenentest van maximaal 48 uur oud mag ook. “Al deze maatregelen zijn erop gericht om ons te garanderen dat de Nederlanders die Spanje bezoeken geen drager van het virus zijn. En daarvoor hebben we nu ook in de EU het reiscertificaat ingesteld, waardoor we de mobiliteit ook niet hoeven in te perken wanneer er ergens een stijging van het aantal besmettingen is en waarmee we de bewegingsvrijheid van EU-burgers garanderen.”

Frankrijk

Vakantiegangers zullen in Frankrijk vaker op de politie stuiten. “We gaan vanaf deze week strenger controleren aan de grens, als het gaat om bezoekers uit risicolanden,” zei president Macron maandagavond op televisie. “Reizigers (uit die landen, red.) die niet gevaccineerd zijn, moeten dan in isolatie.”

Frankrijk gaat niet álle auto’s tegenhouden. Er zal steekproefsgewijs, maar wel regelmatig gecontroleerd worden op de snelweg langs de grenzen. Toch blijven Nederlandse toeristen zeer welkom, zegt staatssecretaris Jean-Baptiste Lemoyne (Toerisme). “We staan klaar om jullie weer te ontvangen, maar: de strijd is nog niet gestreden. We zijn bezig met een gevecht tegen de deltavariant. Iedereen moet voorzorgsmaatregelen nemen.”

Hat advies van Lemoyne aan Nederlandse toeristen: “Laat u vaccineren. Dat is hét toegangsbewijs tot een normaal leven en tot een normale vakantie. Voor mensen die gevaccineerd zijn, heffen wij zoveel mogelijk beperkingen op, los van het land waar ze vandaan komen: of het nou groen, oranje of rood is.”