Roep om optreden tegen extremisme zwelt aan na aanslag op docent

Beeld Getty Images

Vele duizenden Fransen verzamelden zich ­zondag op de Place de la République in Parijs om hun woede te uiten en solidariteit te betonen na de ­gruwelijke moord op de 47-jarige middelbareschoolleraar Samuel Paty, afgelopen vrijdag. ­Paty werd onderweg van school naar huis onthoofd, nadat hij kortgeleden in het kader van een les over vrijheid van meningsuiting een ­cartoon van de islamitische profeet Mohammed had getoond.

Op het plein in Parijs werden vlaggen omhoog gehouden, net als edities van de satirische krant Charlie Hebdo en borden met daarop teksten als ‘je suis prof’ (ik ben ­leraar) en ‘Je suis Samuel’– verwijzingen naar de leus ‘Je suis Charlie’ die in zwang raakte na de bloedige aanslag op de redactie van de krant in 2015. Daarbij werden twaalf mensen door jihadisten vermoord.

Stigmatisering

Behalve in Parijs gingen ook in Lyon, Nantes, Toulouse, Straatsburg, Marseille en Bordeaux duizenden mensen de straat op. De massale ­solidariteitsprotesten doen – afgezien van de mondkapjes – in meer opzichten denken aan de demonstraties na de aanslag op Charlie Hebdo. Ook nu klinkt veelvuldig dat terrorisme de Franse solidariteit niet klein zal krijgen. ‘Je maakt ons niet bang. We zijn niet bang. Je verdeelt ons niet. Wij zijn Frankrijk!’ twitterde premier Jean Castex, die zich ook bij de demonstratie in Parijs voegde.

Zowel onder de betogers als in de Franse politiek groeit de roep om hard optreden om nieuwe aanslagen te voorkomen. Daarin zou de aanslag van vrijdag weleens een keerpunt kunnen zijn in de tolerantie voor de conservatieve islam in Frankrijk. Lange tijd werd van de hand gewezen dat jihadistisch geweld – 267 doden sinds 2012 bij ruim 20 aanslagen – te maken heeft met het verhardende fundamentalisme in het land. De aanslagen werden vaak gezien als acties van individuen en om stigmatisering van moslims te voorkomen werd in algemene termen gesproken. Nu merkte president Emmanuel Macron de aanval dezelfde avond nog aan als terrorisme.

Aangemoedigd

Macron heeft beloofd de veiligheid op en nabij scholen nog voor het einde van de herfstvakantie, die tot 1 november duurt, te verbeteren. Ook moet het toezicht op online propaganda van radicale islamitische groeperingen opgeschroefd worden. Wat die maatregelen concreet inhouden, zal in de loop van de week duidelijk worden, aldus het staatshoofd.

In het onderzoek naar de moord op Paty zijn inmiddels elf mensen opgepakt, onder wie ­familieleden van de dader. Zij worden ervan ­verdacht hem te hebben aangemoedigd Paty te doden. De 18-jarige Tsjetsjeense dader, een vluchteling, plaatste vlak voordat hij vrijdag door de ­politie werd doodgeschoten een foto van het lijk van Paty op Twitter. Daarbij noemde hij Macron ‘aanvoerder van de ongelovigen en schreef dat hij ‘een van zijn honden heeft geëxecuteerd die het heeft aangedurfd de profeet te beledigen’.

Paty, leraar geschiedenis en aardrijkskunde op de school Bois d’Aulne in Conflans-Sainte-­Honorine, kreeg al van verschillende kanten bedreigingen nadat hij op 7 oktober in een les een karikatuur van de profeet Mohammed had getoond – wat in de islam een taboe is. Toen het adres van Paty werd gedeeld op sociale media, besloot de vader van een zoon van vijf voortaan een andere route van school naar huis te nemen. Dat bleek niet voldoende.