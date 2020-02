Rivalen noemen Sanders kansloos in race tegen Trump

Pete Buttigieg (links) Elizabeth Warren (midden) en Bernie Sanders (rechts). Beeld AFP

Zijn rivalen waarschuwden dat de Democratische partij met Sanders als presidentskandidaat het Witte Huis en de controle in het Congres zal verliezen.

“Bernie zal van Donald Trump verliezen en het Huis van Afgevaardigden en de Senaat en de huizen in verschillende staten zullen stuk voor stuk rood kleuren,” verwees miljardair en voormalig burgemeester van New York, Michael Bloomberg, naar de kleur van de Republikeinen van Trump.

Concurrent Pete Buttigieg zei dat een presidentsrace van Sanders tegen Trump rampzalig voor het land zal zijn. Hij had kritiek op de wisselende ramingen van Sanders hoeveel zijn plannen voor gezondheidszorg gaan kosten. “Ik kan je precies vertellen tot waar die optellen. Ze tellen op naar nog vier jaar Donald Trump,” zei Buttigieg.

Sanders gaat na voorverkiezingen in drie staten aan de leiding. In South Carolina worden zaterdag voorverkiezingen gehouden. Op dinsdag 2 maart, Super Tuesday, worden in veertien staten voorverkiezingen gehouden. Dan worden de meeste ‘delegates’ verdeeld.

Beeld AFP

Brede steun

De 78-jarige Sanders verdedigde zich tegen alle kritiek door te wijzen op de brede steun die hij krijgt. “Als je Trump wil verslaan, zul je een niet eerder vertoonde beweging van onderop van zwarte en witte Amerikanen, Latino’s, oorspronkelijke Amerikanen, Aziaten en mensen die opstaan en vechten voor rechtvaardigheid nodig hebben. Daar gaat onze beweging over,” zei hij.

Bloomberg, die pas sinds vorige week in de debatten heeft gemengd, zei dat de Russische veiligheidsdiensten een voorkeur hebben voor Sanders als kandidaat, omdat ze Trump herkozen willen zien worden. “Meneer Putin, als ik president van de Verenigde Staten word, zul je je niet meer bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen,” reageerde Sanders daarop.