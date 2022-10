Rishi Sunak wordt de nieuwe Britse premier

Rishi Sunak was de enige officiële kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en daarmee ook het Britse premierschap. Beeld Hollie Adams / Getty Images

Volgens Britse media kon de voormalig minister van Financiën rekenen op de steun van meer dan de helft van zijn partijgenoten in het parlement. De regerende Conservatieve Partij zocht stabiliteit in een tijd van enorme economische uitdagingen en chaos die de afgelopen twee leiders achterlieten.

De 42-jarige Rishi Sunak, een van de rijkste politici in Westminster, was de enige overgebleven kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en daarmee ook het Britse premierschap.

Eerder al meldde Penny Mordaunt zich als kandidaat. Zij zou nog geen dertig parlementariërs achter zich hebben, ver onder de benodigde drempel van honderd steunbetuigingen om mee te mogen doen. Ze trok zich maandagmiddag terug als kandidaat en zei dat Sunak haar volledige steun heeft.

Het is nu niet meer nodig voor alle leden van de Conservatieve Partij om hun stem uit te brengen. Bijna twee maanden geleden kreeg Sunak de meeste steun van conservatieve parlementariërs, maar hij verloor de leiderschapsverkiezing alsnog omdat de partijleden kozen voor Liz Truss.

Blue against blue

In de eerste reacties was er onder de conservatieven de nodige opluchting dat Mordaunt het niet had gered en er dus ook geen pijnlijke televisiedebat gaat komen van twee conservatieven die het tegen elkaar op moeten nemen in een ‘blue against blue’–debat.

Bob Seely, afgevaardigde van het eiland Wight, deed een emotionele oproep de rangen te sluiten. “We hebben een duidelijke winnaar, de eerste Brits-Aziatische premier in de geschiedenis, laten we dat vieren. Laten we alsjeblieft stoppen met kwaadsprekerij over collega’s. We moeten nu een coalitiekabinet vormen.”

De regeringspartij is enorm verdeeld en er is veel kwaad bloed. Voorstanders van Boris Johnson verwijten de nieuwe premier nog altijd dat hij degene was die ‘het mes in de rug van Boris’ stak en zorgde voor het vertrek van de man die het land naar de Brexit leidde.

Ethische schandalen

De positie van Sunak werd versterkt nadat voormalig leider Boris Johnson zich zondag terugtrok. Daarmee kwam een einde kwam aan een kortstondige, spraakmakende poging om terug te keren naar de baan van premier waar hij iets meer dan drie maanden geleden uit werd gezet na een reeks ethische schandalen.

Johnson lichtte zijn beslissing in een verklaring als volgt toe: ‘Er is een zeer goede kans dat ik succesvol zou zijn in een verkiezing onder leden van de Conservatieve Partij en dat ik inderdaad vrijdag terug in Downing Street zou kunnen zijn. Maar in de loop van de afgelopen dagen ben ik helaas tot de conclusie gekomen dat dit gewoon niet de juiste keuze zou zijn. Je kunt alleen effectief regeren als je een verenigde partij in het parlement hebt.’

Ook verklaarde Johnson dat hij ‘in een goede positie’ staat om een overwinning te behalen bij de algemene verkiezingen van 2024.