Rishi Sunak wordt de eerste hindoeïstische én rijkste Britse premier ooit

Uitgerekend op Divali, het hin­doeïs­tische feest van het licht, werd bekend het Verenigd Koninkrijk zijn eerste premier van Indiase komaf krijgt. De voormalige minister van Financiën kreeg als enige van de beoogde kandidaten de drempelwaarde van meer dan honderd steunbetuigingen van fractiegenoten, waardoor hij het partijleiderschap en premierschap op zich mag nemen. Met Sunak, een product van privéscholen, krijgt 10 Downing Street de rijkste bewoner ooit.

In zijn geboorteplaats Southampton staat de familie van Sunak op een voetstuk bij de Indiase gemeenschap. Zijn grootvader stichtte in de kustplaats in 1971 de Vedic Society hindoetempel. Nog altijd verzorgen zijn ouders daar eens per jaar een maaltijd. Rishi, inmiddels de beroemdste telg, laat zijn gezicht regelmatig zien. Recentelijk bereidde hij tot verbazing van de aanwezigen in de keuken ‘perfect ronde’ chapati’s, platbrood met traditionele lekkernijen.

Piano spelen

Sunak, een praktiserend hindoe, past niet in het cliché van de arme immigrant die zichzelf omhoog werkt. Zijn leven begon al welvarend. Rishi’s vader Yashvir studeerde medicijnen en leidt een huisartsenpraktijk. Usha, zijn moeder, runt een apotheek. Rishi en zijn twee zussen groeiden op in relatieve rijkdom. Het gezin verplaatste zich in een Audi, woonde in een welvarende buurt en kon zich het schoolgeld van de beste instituten veroorloven.

Als kind hielp Sunak niet in een curryrestaurant, zoals veel Britten ten onrechte geloven, maar leerde hij pianospelen. Rishi verzamelde voetbalstickers van Southampton FC en zat vaker dan hem lief was in de tandartsstoel: een verslaving aan Coca Cola maakte van zijn gebit een ravage. Een premierschap van Sunak wordt in India met trots ontvangen, maar de waarschijnlijke nieuwe leider van het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt vooral de Engelse elite.

Zijn ouders stippelden zijn weg naar de Britse bovenlaag zorgvuldig uit. Ongeveer 50.000 euro betaalden ze jaarlijks om hem naar een exclusieve school in Winchester te sturen. “Je ziet wat je ervoor terugkrijgt,” vertelde zijn moeder Usha in een documentaire van de BBC in 2001. “Je krijgt een gedegen opleiding en een goede baan, je wint aan respect en je aanzien in de wereld groeit.”

EK voetbal

Sunak toonde zich een uitmuntende leerling, die nauwelijks uit de band sprong. Een van zijn weinige fratsen was het binnensmokkelen van een draagbare televisie om op zolder met vriendjes het EK voetbal in 1996 te volgen. Na zijn examen studeerde hij Philosophy, Politics and Economy (PPE) aan de universiteit van Oxford. Ook daar legden feesten en flaneren het af tegen zijn professionele ambitie.

Waar Boris Johnson eerder als lid van de Bullingdon Club, een hypercorporale vereniging, de stad onveilig maakte, gaf Sunak als student leiding aan een investeringsclub. In zijn vrije tijd laafde hij zich aan de Star Wars-films Zakenbank Goldman Sachs pikte hem direct op. Om zijn kennis uit te breiden, vertrok hij vrij snel naar de Verenigde Staten om aan Stanford University een MBA te halen.

Huwelijk van het jaar

In deze periode ontmoette hij Akshata Murthy, zijn aanstaande vrouw. Hij trouwde de dochter van een Indiase miljardair tijdens een ceremonie in Bangalore, door lokale media getypeerd als het ‘huwelijk van het jaar’. In de rijkdom van zijn schoonvader, oprichter van softwarereus Infosys, deelt hij mee. Het aandelenpakket van Akshata maakt hen steenrijk: door slimme investeringen beslaat hun gezamenlijke vermogen nu ongeveer 900 miljoen euro.

Rishi Sunak en Akshata Murthy in februari van dit jaar. Beeld Getty Images

Sunak, die na zijn tijd in Californië werkte voor durfinvesteerders in de Londense City, leeft als een Amerikaanse ‘tech bro’. Op zijn landgoed in Richmond, waarvoor hij parlementslid is, beschikt hij over een zwembad, een yogastudio, een gym en een tennisbaan. Tijdens de pandemie sportte hij op een Pelotonfiets. Kleermakers naaien zijn pakken in elkaar, terwijl hij peperdure gympen van Prada draagt.

Breuk met Johnson

In Westminster bewees Sunak een even slimme als gewiekste politicus te zijn. Als protegé van voormalig premier David Cameron besloot hij zich te scharen achter de campagne om de EU te verlaten. Deze zet bracht hem onder de vleugels van Johnson. Toen ‘BoJo’ de getalenteerde Sunak in februari benoemde tot minister van Financiën, dacht hij een loyale vazal in huis te halen. Maar zijn chaos en gebrek aan vaste overtuigingen zorgden voor een breuk.

Sunak, een degelijke econoom met een voorliefde voor lage belastingen en weinig inmenging van de staat, kreeg in het VK tijdens de coronacrisis de status van een rockster. Zijn financiële steunpakketten hielpen de Britten door de crisis heen. Toen de rekeningen hiervan betaald moesten worden in de vorm van belastingverhogingen, raakte hij gebrouilleerd met Johnson. De oud-burgemeester van Londen wilde ongebreideld blijven lenen.

Sunak als minister van Financiën naast de toenmalige premier Boris Johnson, tijdens de eerste vergadering van Johsnons kabinet in 2020. Beeld AP

Binnen de partij gooide Sunak door principieel ontslag te nemen zijn eigen glazen in. Toen Johnson in de nasleep hiervan opstapte, werd duidelijk dat Sunak al maanden eerder aan een campagne werkte om zijn baas op te volgen. De ‘verrader’ verloor tijdens de interne verkiezingen grotendeels om die reden van Liz Truss. Nu krijgt Sunak, gezien als een gematigde conservatief, alsnog zijn kans.

Jongste premier

Als jongste premier in 250 jaar moet Sunak het politieke circus in Westminster beëindigen, de economische turbulentie stoppen en de Conservatieve Partij van de ondergang redden. Dat hij nog steeds wordt beschouwd als een gladjakker – Sunak poetst met hulp van een pr-bureau op Amerikaanse wijze aan zijn imago – kan hem niet stoppen. Zijn timing is vlekkeloos. Uitgerekend op Divali krijgt het Verenigd Koninkrijk zijn eerste hindoeïstische leider.