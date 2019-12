Rijksten der aarde krijgen er ruim 1 biljoen (duizend miljard) bij

Laarsjes van Louis Vuitton. Beeld AFP

De Franse miljardair Bernard Arnault is de grootste stijger. De oprichter en bestuursvoorzitter van het luxegoederenbedrijf Louis Vuitton Moët Hennesy kreeg er dit jaar 32,6 miljard euro bij en staat nu derde op de mondiale lijst van rijkste mensen. De lijst wordt aangevoerd door Amazon-baas Jeff Bezos en voormalig-Microsoft topman Bill Gates. 52 van de 500 superrijken zagen dit jaar hun vermogen dalen.

In de Verenigde Staten is het aandeel van de allerrijksten in het totale vermogen van het land het grootst sinds 1929. Dat is het jaar dat de wereldeconomie instortte als gevolg van de beurskrach op de aandelenbeurs in New York. Progressieve politici in de VS en elders in de wereld pleiten vanwege de scheefgroei in de bezitsverhoudingen voor radicale economische hervormingen, bijvoorbeeld via hogere belastingen op vermogen.