‘Revolutie op defensie’ stelt nog weinig voor in Duitsland: bij oorlog zit het leger snel zonder kogels

‘Duitsland haalt Navo-norm komende jaren ook niet’

Duitsland zal volgend jaar en ook vanaf 2026 niet in staat zijn om de zogeheten Navo-norm te halen en tenminste 2 procent van het bruto nationaal inkomen besteden aan defensie, luidt een prognose van het Duits Economisch Instituut (IW) waarover de Rheinische Post bericht.

In de Navo is afgesproken dat de lidstaten streven om 2 procent aan de krijgsmacht uit te geven. Bondskanselier Olaf Scholz bevestigde dat streven kort nadat Rusland eind februari Oekraïne binnen was gevallen.

Maar problemen in het aanbestedingsproces en stroperige bureaucratie zouden het doel onmogelijk maken, becijfert het economisch onderzoeksinstituut IW. De Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht leek dat onlangs te onderkennen door de doelstelling te herzien tot 2 procent van het bbp ‘gemiddeld in de komende vijf jaar’. Dit tot de verontwaardiging van Duitse bondgenoten die al langer klagen dat Berlijn zijn verantwoordelijkheden niet neemt.

‘De doelstelling van 2 procent verschuift naar de verre toekomst ondanks de 100 miljard euro aan speciale fondsen, en zelfs noodzakelijke aankopen op korte termijn vorderen maar niet,’ citeert de Rheinische Post uit de studie van IW. Het reguliere defensiebudget – het speciale fonds niet meegerekend – zou met minstens 5 procent per jaar moeten worden opgeschroefd als Duitsland de doelstelling van 2 procent wil halen, aldus het instituut.

Volgens schattingen van de Navo bedragen de Duitse defensie-uitgaven dit jaar ongeveer 1,4 procent van het bbp, tegenover 1,9 procent in Frankrijk, 2,1 procent in het Verenigd Koninkrijk en 3,5 procent in de VS. In Nederland wordt de Navo-norm gehaald in 2024 en 2025.