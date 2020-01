Restaurant Paul Bocuse verliest na ruim halve eeuw 3-sterrenstatus

Het restaurant van Paul Bocuse in Lyon. Beeld EPA

De vermaarde kok Bocuse kreeg zijn derde ster in 1965 in zijn restaurant in Collonges-au-Mont-d’Or en bleef die een recordaantal jaren houden.

Het menu in zijn restaurant veranderde door de jaren heen niet veel. Volgens Franse media waren de status van Bocuse en de welwillendheid van de makers van de Michelingids er verantwoordelijk voor dat het restaurant zijn drie sterren, het maximum, telkens behield. Daar is nu een einde aangekomen, en dat betekent tegelijkertijd dat er in Lyon geen driesterrenrestaurant meer is.

Begin 2018 overleed Bocuse op 92-jarige leeftijd. Hij is vooral bekend als grondlegger van de ‘nouvelle cuisine’, een kookstijl met lichte en verse ingrediënten in relatief kleine porties. Ook schreef hij diverse kookboeken. De naar hem genoemde prijs Bocuse d’Or is de meest prestigieuze prijs onder topchefs over de hele wereld.