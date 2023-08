Republikeinse voorverkiezingscampagne: Gejoel bij Trump, gegrinnik bij Christie

Donald Trump fulmineert op een campagnebijeenkomst in New Hampshire als vanouds: ‘Ik word de enige politicus in de Amerikaanse geschiedenis die niks mag zeggen.’ Zijn publiek slikt het voor zoete koek.

Hij heeft het nog, Donald Trump. Als hij op het podium verschijnt in de sportzaal van de Windham High School in Windham in de staat New Hampshire ontvangen tweeduizend aanhangers hem met een oorverdovend gejuich, dat hij minutenlang genietend over zich heen laat komen. Dan steekt hij van wal en weet hij zijn toehoorders een kleine anderhalf uur beurtelings te vermaken en boos te krijgen met de verhalen over zijn succesvolle presidentschap, de herverkiezing die hem door fraude afhandig werd gemaakt en de corruptie van ‘de Bidens’.

Ze hebben het verdiend, die fans, want voordat de deuren van de school opengingen, hebben ze urenlang in een rij gestaan die zich om het schoolgebouw heen slingerde, daarbij flinke stortbuien trotserend.

Je moet het ervoor over hebben, zeiden ze berustend terwijl ze met elkaar verhalen uitwisselden. Over eerdere Trumpmanifestaties waar ze waren. Over hun kinderen, die op de universiteit gehersenspoeld dreigen te worden met linkse onzin, maar dat je ze moet loslaten. Iets meer opwinding gaf een uitdagende demonstrant met een vlag in de campagnekleur van de ex-president, met de tekst: ‘Trump lost, LOL’. Gevolgd door berusting: “Die mensen willen geen gesprek, maar ruzie.”

Misdaadfamilie

Trump zelf zoekt ruzie op zijn eigen manier. Hij kondigt aan dat hij zijn vaste schimpscheut ‘crooked, corrupt’, voor Hillary Clinton voortaan voor president Joe Biden zal gebruiken. Zodra hij zelf weer president is, belooft hij, komt er een speciale aanklager die de corruptie van ‘de misdaadfamilie Biden’ zal onderzoeken.

Zo krijgt huidig president Biden een koekje van eigen deeg, want natuurlijk is de ‘gestoorde idioot’ – bedoeld wordt aanklager Jack Smith die inmiddels twee strafzaken tegen Trump heeft aangespannen – door Biden op hém afgestuurd. De beschuldigingen, zegt hij, zijn bullshit. Dat woord, voor elke andere politicus te grof om in de mond te nemen, wordt enthousiast door de zaal gescandeerd.

“Ik word de enige politicus in de Amerikaanse geschiedenis die niks mag zeggen,” klaagt Trump. “Ik moet eigenlijk hier komen en roepen: hoi allemaal, ik mag niks zeggen, stem op mij alsjeblieft, dag!”

Gelach gaat over in een donderend applaus als Trump tot de kern van zijn boodschap komt: “Ze willen mij tot zwijgen brengen omdat ik niet zal toelaten dat ze jullie de mond snoeren. Ze hebben het niet op mij gemunt, maar op jullie. Ik sta in de weg en dat zal ik altijd blijven doen.”

Repliek van Christie

Die opmerking komt hem een paar uur later en 107 kilometer verderop op een honende repliek te staan van zijn Republikeinse concurrent Chris Christie. Voor een gehoor van ongeveer 120 mensen vertelt hij over zijn recente bezoek aan een land in oorlog, dat diepe indruk op hem maakte.

“Terwijl ik rondliep in Oekraïne, struinde Trump voor de derde keer een rechtszaal binnen, om daarna te vertellen dat hij werd aangeklaagd ‘voor ons’. Wat boffen we toch, dat we zo’n grootmoedige leider hebben. Terwijl ze al onderweg waren om jou op te pakken, kwamen ze Donald Trump tegen en ze zeiden: prima, we pakken hem, in plaats van jou! Maar niemand hier in deze zaal, denk ik, heeft een menigte naar Washington uitgenodigd op 6 januari 2021. Niemand in deze zaal heeft die dag gezegd dat de presidentsverkiezing gestolen was, wetende dat het niet waar was.”

Chris Christie vrijdag tijdens zijn bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Beeld Efrem Lukatsky/AP

Het levert Christie geen gejoel op, maar gegrinnik, van 120 mensen in een zaaltje van het Colby-Sawyer College in New London, ook in New Hampshire. Omdat die staat een van de eerste is waar volgend jaar voorverkiezingen voor de Republikeinse nominatie worden gehouden, komt Christie (60) er, net als Trump, regelmatig campagne voeren.

Hij staat erom bekend dat hij vernietigend kan uithalen tijdens debatten – dat krijg je, zegt hij, als je opgroeit in New Jersey, met een Ierse vader en een Siciliaanse moeder. Maar in de peilingen staat hun zoon voorlopig nog maar op een magere 2 procent, tegen Trump 52 procent.

Hij hoopt dat de koploper ‘jullie genoeg respecteert’ om mee te doen aan het eerste debat onder de Republikeinse kanshebbers, op 23 augustus. Die kans is niet groot, Trumps adviseurs denken dat hij, gezien zijn voorsprong, het risico op een confrontatie met Christie, of anderszins een mindere avond, niet hoeft te nemen.

Nieuwe cola

In dat geval zal de nummer twee, gouverneur Ron DeSantis van Florida, van Christie de volle laag krijgen. De meeste anderen op dat debatpodium zal hij hetzelfde verwijt maken: dat ze Trump wel zouden willen verdringen, maar hem nauwelijks durven aan te vallen.

“Als je als kiezer een nieuwe richting wilt inslaan, stem je niet op iemand die op hem lijkt. Als je van Coca-Cola houdt en het bedrijf komt met ‘New Coke’, maar de oude Coca-Cola is nog steeds verkrijgbaar, dan blijf je die toch gewoon kopen? Ron DeSantis is New Coke.”