Rellen in Amerikaanse staat Wisconsin nadat politie zwarte man neerschiet

Demonstranten protesteren maandagmiddag na een nacht van rellen in de Amerikaanse stad Kenosha in Wisconsin nadat een zwarte man door een politieagent werd neergeschoten. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Op beelden die via sociale media worden verspreid is te zien hoe de man terwijl hij in zijn auto stapt, zeven keer in de rug wordt geschoten door een agent. De 29-jarige Jacob Blake raakte hierbij zwaargewond en ligt momenteel in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Op het moment van schieten zouden ook zijn drie kinderen in de auto hebben gezeten.

Het incident leidde tot veel onrust in de stad waarbij honderden woedende mensen zondagnacht rond het hoofdbureau van de politie protesteerden. Er zou hierbij met stenen zijn gegooid en voertuigen zouden in brand zijn gezet.

‘Buitensporig geweld’

Democraat Joe Biden, president Donald Trump’s tegenstander in de presidentsverkiezingen, reageerde maandagmiddag op het incident. Op Facebook schrijft hij: ‘Gisteren in Kenosha werd Jacob Blake zeven keer in de rug geschoten toen de politie hem probeerde te weerhouden om in zijn auto te stappen. Zijn kinderen keken vanuit de auto en omstanders keken in ongeloof.’

‘De natie werd eer wakker met verdriet en verontwaardiging dat weer een zwarte Amerikaan het slachtoffer is van buitensporig geweld,’ vervolgt hij. ‘Dit vraagt om een onmiddellijk, volledig en transparant onderzoek en de officieren moeten aansprakelijk worden gesteld. Deze schoten doorboren de ziel van onze natie. Jill en ik bidden voor Jacob’s herstel en voor zijn kinderen.’

Het incident is het zoveelste voorval in Amerika waarbij een zwarte man het slachtoffer is van buitensporig politiegeweld. Drie maanden terug leidde de dood van de 46-jarige George Floyd tot veel ophef en rellen in Amerika en de rest van de wereld. Onder de vlag van #blacklivesmatter werd geprotesteerd tegen discriminatie en politiegeweld tegen mensen van kleur.