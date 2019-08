Reizigers Azië steeds vaker getroffen door dengue

In Bangkok wordt met chemicaliën gespoten om muggen te doden. Beeld EPA

Eurocross telde dit jaar tot nu toe 56 opnames, tegen 25 vorig jaar in dezelfde periode.

Op dit moment is er een toename van dengue te zien in Bangladesh, Cambodja, India, Laos, de Marshalleilanden, Vietnam, Sri Lanka, Thailand en op de Filipijnen. Het Rode Kruis kreeg al meldingen van Nederlandse backpackers die getroffen zijn door de ziekte.

Epidemie

Muggen verspreiden de ziekte, die ook wel knokkelkoorts heet. Die verspreiding gaat sneller nu het regenseizoen is aangebroken. Veeg teken is dat er op de Marshall eilanden voor het eerst sinds 2011 weer dengue geconstateerd. De toename van het aantal gevallen zorgt er ook voor dat er in sommige landen een tekort is aan bloed, dat soms nodig is voor de behandeling.

Op de Filipijnen is dengue uitgeroepen tot een epidemie, zo’n 168.000 mensen kregen de ziekte tot nu toe, ruim 600 mensen overleden door dengue. Het Rode Kruis heeft mobiele klinieken ingezet om de extra patiënten te kunnen helpen.