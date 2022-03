Reis naar Kiev van drie premiers is morele opsteker voor team-Zelenski

Het bliksembezoek van de premiers van Polen, Slovenië en Tsjechië aan Kiev was een steunbetuiging aan de regering van president Volodimir Zelenski, en een signaal aan de EU over hun eigen zorgen.

Over de komst van de premiers hing vooraf een waas van geheimzinnigheid en onduidelijkheid. Pas dinsdagochtend werd bekend dat Mateusz Morawiecki (Polen), Janez Jansa (Slovenië) en Petr Fiala (Tsjechië) per trein onderweg waren naar de stad in oorlogsgebied. Ook de Poolse vice-premier Jaroslaw Kaczynski was erbij. Ze waren de eerste buitenlandse leiders op bezoek in Kiev sinds de start van de Russische invasie op 24 februari.

Sipke de Hoop, docent Midden- en Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen ziet vooral een symbolische daad: “Zeker Polen en Tsjechië waarschuwen al langere tijd voor het gevaar van de Russische invloedssfeer. Gezien hun verleden is vrijheid en veiligheid enorm belangrijk voor deze landen. Ze vinden dat Rusland niet hard genoeg kan worden aangepakt en wilden in elk geval duidelijk ­maken dat de EU meer kan doen voor Oekraïne.”

Wrede agressor

De Navo en de EU waren vooraf op de hoogte, al was de delegatie geen formele vertegenwoordiging. Morawiecki zei het als zijn taak te beschouwen om Oekraïne op ‘zo’n historisch belangrijk moment’ te steunen: “We bewonderen jullie strijd tegen een wrede agressor. We zullen jullie nooit alleen laten. We zullen aan jullie zijde staan, want we weten dat jullie niet alleen vechten voor jullie eigen vrijheid, maar ook voor de onze.”

President Zelenski noemde hun komst een krachtig bewijs van steun. “Met zulke bondgenoten zullen we de oorlog winnen.” Vicepremier Kaczynski bepleitte na afloop een internationale vredesmissie naar Oekraïne. Dat plan komt volgens universitair docent De Hoop te laat. “Zoiets hadden ze eerder moeten bedenken, dat heeft in dit stadium weinig nut meer.” Hij ziet het bezoek als een morele opsteker voor Oekraïne. “Dat drie premiers het aandurven naar Kiev te komen, zegt veel. Ook richting Poetin.”

Invloedssfeer

Opvallend aan de missie is de afwezigheid van de Hongaarse en de Slowaakse premier, terwijl hun landen vaak met Polen en Tsjechië samen optrekken. Mogelijk speelt de afhankelijkheid van Russisch gas een rol voor Slowakije en Hongarije. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zich tegen de Russische invasie uitgesproken, maar verzet zich tegen sancties die de Russische olie- en gassector raken.

De Hoop noemt de deelname van Slovenië juist opmerkelijk, een land dat tot 1991 deel was van Joegoslavië. “Toch een beetje vreemde eend in de bijt, maar ook een echt Midden-Europees land dat niet zit te wachten op een Russische invloedssfeer die verder naar het westen oprukt. Het kan een statement zijn richting Servië, het land met warme Russische banden.”

De delegatie is woensdag veilig teruggekeerd in Polen.