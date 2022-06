Reinier Pauw, de Amsterdamse burgmeester die Van Oldenbarnevelt pootje haakte

De Amsterdamse burgmeester Reinier Pauw gaf de aanzet tot de val en onthoofding van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt. Historicus Menno Witteveen schreef een biografie van deze ‘golden boy’ en machtspoliticus en daarmee ook van Amsterdam als handelsmetropool.

In de zomer van 1618 kreeg de gezant van Venetië in Den Haag, Christofforo Suriano, bezoek van Adriaen Pauw. Deze Amsterdamse stadssecretaris was ziedend, omdat de Venetiaanse marine het koopvaardijschip van zijn vader, de Amsterdamse burgemeester Reinier Adriaensz. Pauw, had opgebracht. Namens zijn vader eiste hij vrijlating van de bemanning, teruggave van het schip inclusief lading én een forse schadevergoeding. Dat het schip, De Pauw, was opgebracht omdat het een Venetiaans handelsmonopolie had geschonden, hinderde Adriaen niet.

Ondanks de ernst van de overtreding werd het beslag op De Pauw vrij snel opgeheven, werd de lading teruggegeven en werd de bemanning vrijgelaten. Vader Pauw hield vast aan de eis tot schadevergoeding en kreeg daarbij steun van prins Maurits, die voor Pauw een brief aan de doge van Venetië stuurde.

Hoewel de Venetiaanse gezant de eis onzinnig vond, zeker gezien het onbeschofte gedrag van de Amsterdamse bemanning bij hun arrestatie, stelde hij het thuisfront toch voor een betaling te doen ‘teneinde deze heer tevreden te stellen, die met hevigheid aan zijn belang hangt en ongaarne het verlies voelt van zelfs een kleine geldsom.’

2100 dukaten

Het conflict werd uiteindelijk diplomatiek opgelost, met de verhuur van De Pauw aan de Venetiaanse Republiek voor 2100 dukaten en ‘andere favorabile conditien’. Volgens historicus Menno Witteveen illustreert het de ongekende macht van de Amsterdamse burgemeester. In zijn boek Reinier Pauw en Amsterdam beschrijft hij hoe deze Amsterdamse koopman, begonnen met een bescheiden vermogen, drie decennia later zo veel rijkdom en macht vergaard had dat hij in de vroege 17de eeuw de koers van Amsterdam én van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bepaalde.

Economisch wonder Reinier Pauw was een zoon van Adriaen Pauw, die in 1536 als 20-jarige vanuit Gouda naar Amsterdam was gekomen. ‘Wie als ambitieuze jongeman in de wereld vooruit wilde, bleef niet in Gouda hangen,’ stelt Witteveen. Na zijn huwelijk met regentendochter Anna van Persijn van Bever­waerde vestigde Pauw zich in de Warmoesstraat, destijds een van de deftigste straten van de stad.

Net als andere historici is Witteveen ervan onder de indruk dat de jonge republiek binnen één generatie tot wasdom wist te komen. Hij ziet de onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje en de opkomst van Amsterdam als handelsmetropool niet als twee losstaande verhalen. Daarvoor waren in de republiek handel en politiek op alle bestuurlijke niveaus te nauw met elkaar verweven, ‘waarbij elke speler meerdere en soms strijdige rollen vertolkte’.

Adriaen Pauw sr legde de basis van het latere familiekapitaal met de import van graan uit de Baltische staten. De graanhandel was de aanjager voor de economische opkomst van Amsterdam als wereldhandelscentrum. Als die handel werd bedreigd, voer Amsterdam een eigen koers, schrijft Witteveen: “Zo bleef de stad tijdens de oorlogen tussen de Habsburgers en de Franse koningen tegen de wil van Brussel graan naar Frankrijk exporteren, terwijl zij zelf de kosten droeg van de oorlogsschepen die haar vloot naar de Oostzee beschermden.”

Amsterdam bleef tot lang na de beeldenstorm in 1566 een katholieke stad. Ze kreeg pas na de zogeheten alteratie van Amsterdam in 1578 een calvinistisch stadsbestuur. Witteveen veronderstelt dat Reiniers vader Adriaen ‘ongetwijfeld’ al ruim voor zijn keuze voor een kant in de opstand hervormde sympathieën koesterde. Hard bewijs daarvoor ontbreekt, maar volgens de historicus speelde hij een opmerkelijke rol tijdens de Beeldenstorm, die in 1566 een spoor van vernielingen door katholieke kerken trok: als ‘volkstribuun’ wist deze Pauw erger te voorkomen doordat hij ‘het vertrouwen genoot van protestanten en het gewone volk.’

Na de alteratie behoorde de familie Pauw tot de Amsterdamse elite. Adriaen Pauws zoon Reinier maakt al snel carrière in de stadsregering. Hij was een van de zeven Amsterdamse kooplieden achter een handelsexpeditie naar de specerijeneilanden in Oost-Indië. Hoewel deze eerste handelsexpeditie nog verlies leed, leverde de lading van de tweede expeditie een winst op van meer dan twee miljoen gulden. Het werd de basis voor de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602.

Ultieme bekroning

Mede door het succes van de VOC (zie kader) wist Reinier Pauw een machtspositie te verwerven in Amsterdam en de republiek. In 1605 volgde de bekroning toen hij tot een van de vier burgemeesters van de stad werd gekozen.

Het bestuur van de stad Amsterdam was sinds de alteratie in handen van vijftien families, die lucratieve ambten verdeelden onder familieleden en loyale vrienden. Capabele en rijke immigranten uit de zuidelijke Nederlanden waren in deze baantjescarroussel vrijwel kansloos.

Menno Witteveen schetst in zijn biografie van Reinier Adriaensz. Pauw een genadeloos dubbelportret van zowel de machtspoliticus als van de stad Amsterdam tijdens de opstand tegen de Spaanse koning. Amsterdam was volgens de historicus ‘verslaafd aan oorlogswinst’ door de lucratieve handel met zowel de Spanjaarden als de opstandelingen. Zo wilde de stad niets weten van de door raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt voorgestelde vredesonderhandelingen, omdat de de republiek de oorlog tegen de Spanjaarden niet langer zou kunnen bekostigen. Pauw verzette zich fel tegen de bewering dat de staatskas zo goed als leeg was; volgens hem was de raadspensionaris door de Spaanse koning omgekocht. Een vuige roddel, die voor Johan van Oldenbarnevelt de opmaat was voor zijn einde op het schavot.

Menno Witteveen: Reinier Pauw en Amsterdam. Boom, €24,99.

De Verenigde Oost-Indische Compagnie Het succes van de tweede Amsterdamse handelsvloot naar de specerijeneilanden in Oost-Indië kreeg al snel navolging in andere Zeeuwse en Hollandse steden. Gangbaar is het verhaal dat raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt in het landsbelang de steden in 1602 dwong tot samenwerking in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Volgens Menno Witteveen gaven de Amsterdamse kooplieden geen moment de regie over hun geld en handelsbelang uit handen. Amsterdam behield binnen de VOC een centrale machtspositie, terwijl de binnenlandse concurrentie werd geneutraliseerd.