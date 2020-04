Regisseur Tiger King: ‘Het ego van Joe Exotic bloeide op’

Eric Goode maakte de populaire Netflix-serie Tiger King. Beeld WireImage

De Amerikaan Eric Goode had een zekere faam verworven met zijn onderzoeken naar de praktijken van fokkers van exotische dieren, maar hij kon niet vermoeden dat hij ooit een razend populaire Netflixserie zou maken. In Tiger King: Murder, Mayhem and Madness volgt Goode kleurrijke, en niet altijd eerbiedwaardige figuren als opschepper Bhagavad Antle, bijgenaamd Doc.

Hij is de eigenaar van een wild- en safaripark bij de plaats Myrtle Beach in South Carolina. Dierenactiviste Carole Baskin speelt ook een belangrijke rol. Ze beheert een wildpark bij Tampa in Florida. In 1997 verdween haar echtgenoot Don, nog steeds een onopgelost mysterie.

Dan is er de Tiger King zelf, Joseph Maldonado-Passage, beter bekend als Joe Exotic. Deze flamboyante eigenaar van een dierentuin in Oklahoma, aspirant-politicus en smachtend naar de status van ‘bekende Amerikaan’, zit inmiddels in de gevangenis. In januari werd hij veroordeeld tot 22 jaar wegens zijn rol in een mislukt complot om Carole Baskin te vermoorden. Beiden waren verwikkeld in een jarenlange vete. Joe Exotic werd ook veroordeeld voor het doden van vijf tijgerwelpen.

Goode voorspelde meteen dat de zevendelige serie, die hij maakte met Rebecca Chaiklin, een ongekend succes zou worden: “Wie is er nu niet gefascineerd door polygamie, drugs, sektes, tijgers en moordcomplotten?” Het coronavirus dwingt bovendien mensen wereldwijd om thuis te blijven, de kijkcijfers schieten omhoog.

De 62-jarige Goode was in de jaren ‘80 eigenaar van de toen in artistieke kringen befaamde New Yorkse nachtclub Area en bezit nog steeds etablissementen van naam in Manhattan. Zijn vereniging Turtle Conservancy zet zich in voor bedreigde schildpadden.

U had al veel levens geleid voordat u Tiger King maakte. Zit daar een zekere lijn in?

“Als je het zo bekijkt, heb ik inderdaad een ongebruikelijke loopbaan achter de rug. Als kind was ik al gefascineerd door de natuur en dieren. Thuis had ik een paar schildpadden, en later misschien nu en dan een slang in mijn flat in New York. Dat deed ik tegen beter weten in, denk ik nu. Ook was ik altijd gefascineerd door mensen die zich niets van anderen aantrekken en zelf bepalen hoe ze leven. Mensen als Doc Antle, Joe Exotic of Carole Baskin zijn sterke persoonlijkheden met voor hun volgelingen een status die in de buurt komt van sekteleider. Ze zijn vaak erg creatief en inspirerend, maar hebben soms ook een duistere kant.”

Was het moeilijk ze over te halen mee te werken?

“Niet echt, wel heb ik vooraf veel met ze moeten praten. Ze voelden zich bij mij op hun gemak, want ik spreek hun taal. Joe Exotic was een open boek en je merkt dat zijn narcisme en zijn ego opbloeien door die aandacht. Die verwaandheid, in combinatie met een groeiend gebrek aan zelfbeheersing, leidde tot zijn val. Carole deed ook nooit moeilijk, wat je van sommige andere deelnemers niet kan zeggen.”

Waarom voelen sommige mensen zich toch zo aangetrokken door grote katten?

“Er is die fascinatie met hun schoonheid, maar ook met het altijd aanwezige gevaar. Het heeft veel te maken met ego en status. ‘Kijk mij eens met mijn tijger,’ is een beetje als ‘Kijk mij eens met mijn grote boot’. Of met mijn Ferrari. Machismo speelt natuurlijk ook een rol. In Amerika zijn er overeenkomsten tussen mensen die vinden dat ze het recht hebben een machinegeweer te kopen en degenen die denken dat ze een tijger mogen hebben. Wilde dieren kunnen ook dienen als seksueel lokaas. Joe Exotic wil er jongemannen mee versieren, Doc jonge vrouwen.”

Beschouwt u sommige mensen in Tiger King een beetje als sekteleiders?

“In die kringen zie je vaak de gevolgen van een soort hersenspoeling, bewust of niet. Mensen fantaseren over hoe mooi het is om met dieren te werken. Beginnen ze daaraan, dan denken ze al gauw dat de dieren niet zonder ze kunnen en net zoveel van de verzorger houden als andersom. De meeste mensen die daar werken, waren tieners, of begin twintig, toen ze begonnen. Ze werken zeven dagen per week voor een schijntje en kunnen vaak niet eens hun familie bezoeken. Hun bazen hebben veel macht over ze, die jongens en meisjes zijn vaak geïndoctrineerd.”

Houdt u contact met Joe Exotic?

“Ja, en Joe vindt die belangstelling geweldig, soms belt hij me op vanuit de gevangenis. Dan geniet hij duidelijk van zijn kwartiertje roem. Hij is net overgeplaatst naar een strafinrichting in Fort Worth, Texas. Volgens mij is hij in coronaquarantaine geplaatst, want ik heb al een paar dagen niets van hem gehoord.”

Sommige critici vinden dat u mensen in Tiger King afbeeldt als gestoorde types.

“We hebben er alles aan gedaan dat te voorkomen, om ze zo eerlijk mogelijk neer te zetten. Sommigen zijn natuurlijk niet bepaald alledaags, vaak knap excentriek. Zelf hebben ze overigens geen probleem met hoe ze in de serie overkomen. Bij Carole Baskin moesten we wel vragen stellen over de verdwijning van haar man. Ik heb daar een theorie over, maar houd die liever voor mezelf. De politie in Florida krijgt, denk ik, sinds het begin van de serie, elke dag tips over de zaak. Ik heb overigens niet geprobeerd een moord op te lossen, maar om de praktijken in de wereld van eigenaars van grote katten uit de doeken te doen. Ik hoop wel dat de kijkers dat begrijpen.”

“In de zomer van 2018, toen we aan het filmen waren, verdween Joe plotseling. Al snel werd duidelijk dat de FBI achter hem aanzat. Joe zou een huurmoordenaar hebben ingeschakeld om Carole Baskin te doden. Vanuit een schuilplaats liet hij ons weten dat hij ging stoppen met wilde dieren en zich zou aansluiten bij een vereniging die strijdt tegen mensen zoals hij. Hij wist op dat moment natuurlijk dat hij in de nesten zat.”

Heeft u toch met Joe te doen?

“Ik voel in zekere zin met hem mee. Hij kan fascinerend zijn en aardig, maar zijn persoonlijkheid kent ook heel kwalijke kanten. Ik vond altijd dat hij niet alleen zijn dieren uitbuitte en slecht behandelde, maar ook de mensen die voor hem werkten.”

© The New York Times. Vertaling: René ter Steege