Regime Soedan overvalt kantoor oppositie

Generaal Abdel Fattah al-Burhan van het militaire regime waarschuwt zaterdag de protesterende oppositie. Beeld AP

De overvallen hebben volgens de oppositie te maken met de aangekondigde demonstraties zondag.

De aangekondigde demonstratie gaat gewoon door. Zaterdagavond zouden de plannen voor het protest worden bekendgemaakt tijdens de persconferentie. Het wordt het eerste protest sinds tientallen demonstranten omkwamen doordat het leger het vuur opende op 3 juni.

“Het was een ergere schending van onze vrijheid dan in de tijd van Omar Al-Bashir,” laat een leider van de oppositie weten. Al-Bashir is eerder dit jaar afgezet door het leger, waarna een militaire junta aan de macht is gekomen. De demonstranten willen dat er een overgangsregering met burgers erin komt.