Regering Suriname bewaakt bedreigde journalist na vondst handgranaten

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, wiens beveiligers zo'n twee weken geleden de journalist Jason Pinas hardhandig tegen de grond gooiden toen hij een foto van Brunswijk wilde maken. Donderdag werden er onder de auto van de broer van de journalist handgranaten aangetroffen. Beeld ANP

Tijdens een door de regering ingelaste persconferentie maakten de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie duidelijk dat de regering persvrijheid een zeer groot goed vindt en gerespecteerd moet worden.

Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken zei zich grote zorgen te maken over de gevolgen voor het imago van Suriname. “Ik ben gebeld vanuit allerlei ambassades. Dit soort situaties helpt niet om ons imago internationaal te verbeteren. Persvrijheid is de norm van een beschaafde samenleving en een fundamenteel recht; wij nemen actie omdat we ook geschokt zijn”, aldus de minister. Met het aanbieden van excuses of het geven van een vergoeding wordt deze zaak volgens hem niet opgelost.

Volgens nieuwssite Starnieuws heeft president Chan Santokhi de Nationale Veiligheidsraad bijeen geroepen. Ondertussen wacht de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) nog steeds op de beelden van de mishandeling van Pinas door beveiligers van vicepresident Brunswijk. Het Openbaar Ministerie heeft deze beelden nog steeds niet vrijgegeven. Pinas werd zo’n twee weken geleden door drie beveiligers van Brunswijk tegen de grond gegooid. Hij wilde op dat moment een foto maken van Brunswijk en diens auto. Ook werd de telefoon van de journalist op hardhandige wijze afgepakt.

President Chan Santokhi, parlementsvoorzitter Marinus Bee en Brunswijk zelf boden de dag na het voorval in het parlement excuses aan. De regering betreurde de heftige confrontatie, ook wegens de internationale aandacht die het kreeg.

Op vrije voeten

Het Surinaamse Openbaar Ministerie maakte later bekend dat de drie betrokken beveiligers na verhoor en het aanbieden van excuses weer op vrije voeten zijn gesteld. Dat leidde tot verbazing onder advocaten en journalisten. Critici zeggen dat verdachten in vergelijkbare zaken vaak wel zijn vastgehouden.

De SVJ heeft een advocaat in de arm genomen, en belooft niet te rusten tot de zaak goed is berecht. De SVJ wil ook dat president Santokhi Brunswijk ter verantwoording roept. De politie doet onderzoek naar de zaak.