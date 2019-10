Regering Spanje graaft Franco deze oktober nog op

Een Spaanse beveiliger sluit de toegangsweg tot de Valle de los Caidos. Beeld AFP

Die kerk bevindt zich op het herdenkingscomplex Valle de los Caídos, dat de Spaanse dictator Francisco Franco (1892-1975) heeft laten bouwen als praalgraf en als herinnering aan de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Het complex is vrijdag al gesloten.

Er liggen circa 34.000 omgekomen strijders begraven, onder wie ook republikeinse tegenstanders van Franco. Het is omstreden omdat hij er zelf ook ligt. Bovendien was een deel van de werkkrachten die het in de jaren 1941-1959 bouwden, politiek gevangene.

Linkse obsessie

Er zijn jaren van touwtrekken tussen sociaal-democraten en conservatieven voorafgegaan aan de verplaatsing van Franco’s lichaam. Uit veiligheidsoverwegingen worden weinig details over de operatie bekendgemaakt. Volgens critici is het verplaatsen van de resten een linkse obsessie die onnodig en duur is. De familie van Franco wordt wel van tevoren op de hoogte gesteld, heeft Madrid vrijdag laten weten.

De resten gaan van de uitgehouwen basiliek 43 kilometer ten noordwesten van Madrid naar een begraafplaats in El Pardo. Dat ligt ruim 30 kilometer dichter bij de hoofdstad en daar ligt ook Franco’s vrouw Carmen Polo (1900-1988) begraven.