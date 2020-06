Regering Bouterse draagt de macht een maand eerder over

President Desi Bouterse, de voorzitter van de NDP-partij. Beeld ANP

De vervroegde overdracht is een gezamenlijk besluit van de huidige president Desi Bouterse en de toekomstige regering onder leiding van Chan Santokhi. Dat heeft Santokhi donderdag tijdens een persconferentie gezegd.

Volgens de wet zou Bouterse pas op 12 augustus zijn functie overdragen. Maar in verband met de grote financiële en andere problemen, waaronder Covid-19, waar Suriname mee te kampen heeft, is de overdracht vervroegd. De reden dat Bouterse eerder zijn macht wil afstaan heeft volgens Santokhi te maken met een ‘vacuüm’ waarin de regering is beland, waardoor noodzakelijke zware beslissingen niet meer worden genomen.

Ook de ‘the good understanding’ die er is met de vertrekkende regering speelt mee. De afgelopen dagen zijn er al vele gesprekken gevoerd over de overdracht. Abop-leider Ronnie Brunswijk heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld, zo bleek tijdens de persconferentie.

Belangrijke rol voor de diaspora

Brunswijk en Santokhi kregen vragen over eventuele gratie of amnestie voor Bouterse in verband met zijn vonnis van 20 jaar cel in het proces over de Decembermoorden. Beide voormannen waren daar duidelijk over en zeiden dat de rechterlijke macht daarover gaat en niet zij als politici.

Santokhi herhaalde eerdere uitspraken dat zijn nieuwe regering veel energie gaat steken in het aantrekken van buitenlands kapitaal. Daarbij ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland, de zogenaamde diaspora. Volgens hem is daar veel kapitaal aanwezig, zo rond de 2 miljard euro.