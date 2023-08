Regen in de Alpen, hoogwater in Nederland? ‘Het maakt veel uit wáár de regen precies valt’

In het Oostenrijkse Alpendorp Bad Gastein, ten zuiden van Salzburg, komt een modderstroom naar beneden waar doorgaans een waterval is. Beeld AFP

Wanneer gaan we in Nederland iets merken van de hevige regen in de Alpen?

Bas Boterman, adviseur watermanagement bij Rijkswaterstaat: “Op dit moment is de aanvoer via de Rijn wat kleiner dan normaal. Bij Lobith, waar de rivier ons land binnenkomt, is de aanvoer 1250 kubieke meter per seconde. Normaal gesproken is dat 1600 kubieke meter. Maar de komende week zal de aanvoer toenemen.”

“We verwachten op 4 september, over ongeveer een week dus, een hoogwaterpiek van 2100 kubieke meter. Dat is wel met onzekerheden omgeven. De bovengrens van de voorspellingen, die bereikt wordt als het nog harder gaat regenen dan we verwachten, is nu 2500 kubieke meter.”

2100 kubieke meter. Is dat veel?

“Het woord hoogwaterpiek moet je wel echt in perspectief zetten. De hoeveelheid water die we nu verwachten is sinds 1900 al 39 keer voorgekomen in deze tijd van het jaar. Het is in die zin dus niet uitzonderlijk. Maar als je naar de laatste jaren kijkt, is het dat wel. De laatste keer dat er begin september zo veel water door de Rijn ging, was 2014. De laatste jaren zijn de zomers duidelijk droger geweest.”

Kunnen we bij zo’n wateraanbod problemen verwachten?

“Nee, dat is niet de verwachting. Ter vergelijking: de uiterwaarden lopen vol vanaf een niveau van 4000 kubieke meter per seconde. De komende dagen blijven we wel goed kijken hoe de situatie zich ontwikkelt en hoe de weersverwachtingen zijn.”

Hoe kan het dat de regenval van de zomer van 2021 bijvoorbeeld wel voor veel problemen zorgde, onder meer in Limburg, en die van nu niet?

“Dat heeft te maken met waar de regen precies valt. In 2021 viel die relatief dichtbij, onder meer in het Ahrdal in het westen van Duitsland. Daardoor was de piek nog veel hoger toen het water Nederland bereikte.”

“Nu valt de meeste regen echt in de bovenloop van het stroomgebied van de Rijn. Daardoor duurt het redelijk lang voordat de waterstroom Nederland bereikt, een week ongeveer. Tegen die tijd is de piek al redelijk afgevlakt. Daarbij speelt ook een rol dat het water onderweg de Bodensee passeert. Ook dat zorgt voor demping.”