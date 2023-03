Reeks raketaanvallen op meerdere steden Oekraïne

Schade in Kiev. Beeld REUTERS

De hele nacht waren op gespecialiseerde websites al bewegingen te zien van onder meer strategische Russische TU-95 bommenwerpers en andere toestellen die kruisraketten kunnen afvuren. Oekraïense woordvoerders beschrijven een enorme aanval: tenminste 81 raketten zouden door Rusland zijn afgevuurd. Kiev zou zijn beschoten met drones en ‘bijna alle soorten van kruisraketten’, aldus de lokale militaire bestuurder Serhii Popko.

Volgens Popko schoot de Oekraïense luchtafweer 34 raketten en vier Shahed-drones van Iraanse makelij af, maar trof een hypersonische ballistische kruisraket die van grote hoogte door Russische bommenwerpers werd afgevuurd wel zijn doel.

Ook vanaf de Zwarte Zee werden door Russische oorlogsschepen projectielen – die over Moldavië heenvlogen – afgeschoten op het westen van Oekraïne. Sinds oktober en na verschillende militaire tegenslagen op het slagveld bombardeert Rusland systematisch belangrijke energie-infrastructuur in Oekraïne. De laatste weken leek de regen van raketten en drones wat te zijn afgenomen maar woensdagnacht ging het weer grootschalig los.

Stroomuitval in kerncentrale

De kerncentrale van Zaporizja in het zuiden van Oekraïne, die al is bezet door het Russische leger, werd donderdagochtend na de Russische aanval afgesloten van het Oekraïense elektriciteitsnet, aldus exploitant Energoatom in een persbericht. De centrale moet nu voor minimaal vermogen op dieselreserves draaien.

De kerncentrale is al een jaar in Russische handen en volgens Moskou hebben de raketaanvallen niets met de stroomuitval te maken. Oekraïne heeft volgens Rusland de laatste stroomkabel die de centrale vanaf Oekraïens grondgebied stroom levert, afgesneden. Kiev zou met deze ‘provocatie’ het Russisch beheer van de centrale in diskrediet willen brengen.

In de hoofdstad Kiev meldde burgemeester Vitali Klitschko verschillende explosies in het zuiden en vervolgens ten westen van de stad, waarbij ten minste twee mensen gewond raakten.

‘Nog een explosie in de hoofdstad in het Sviatochyne-district. Hulp is ter plaatse. Auto’s staan ​​in brand op de binnenplaats van een woongebouw,’ schreef hij op Telegram, eraan toevoegend dat twee gewonden in het ziekenhuis waren opgenomen. Klitschko meldde dat ongeveer 15 procent van de inwoners van Kiev momenteel zonder elektriciteit zit en 40 procent geen verwarming heeft als gevolg van ‘preventieve bezuinigingen’ op de stroomvoorziening.

Massale raketaanval

Op Charkov en omgeving, in het noordoosten, zouden vijftien aanvallen zijn uitgevoerd. ‘De bezetters richten zich opnieuw op essentiële installaties,’ aldus de gouverneur van de regio, Oleg Synegubov op sociale media.

De burgemeester van Charkov, Igor Terekhov, meldt dat zijn stad zonder elektriciteit, water en verwarming zit. Nu is het zeven graden in de stad, de komende dagen zou het er weer gaan vriezen. Half januari waren de energie-installaties van Charkov ook al doelwit van Russische bombardementen.

De gouverneur van de zuidelijke regio Odessa, Maksym Marchneko, meldde ook dat ‘raketten de regionale energie-infrastructuur hebben geraakt en woongebouwen hebben beschadigd’. Ook hij beschreef een ‘massale raketaanval’. Er zouden vooralsnog twee gewonden zijn.

In het westen drong de gouverneur van de Khmelnytskyi-regio, Segiy Gamaliy, er bij de bewoners op aan ‘in schuilplaatsen te blijven’, aangezien ‘de vijand kritieke infrastructuur in het land treft’. Volgens Oekraïense media zijn ook de regio’s Mykolaiv, Dnipro en Zaporizhia getroffen.

Deze grootschalige bombardementen komen daags na de aankondiging van de baas van de Russische paramilitaire organisatie Wagner, Jevgeni Prigozjin, dat het oostelijk deel van de zwaar bevochten stad Bachmoet nu in Russische handen is.

⚡️ The head of the Lviv Regional Military Administration posted the video of the consequences of the [russian] missile crash in the Zolochiv district.



👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/0UBG7u9rwC — FLASH (@Flash_news_ua) 9 maart 2023

