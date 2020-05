Recordaantal vrouwen binnen één maand in Mexico vermoord

International Women's Day in Mexico, 8 maart. Beeld AFP

Nog nooit zijn binnen een maand zoveel vrouwen in het land door een misdrijf om het leven gekomen, sinds in 2015 is begonnen met het bijhouden van statistieken hierover.

Opvallend is dat het totale aantal gepleegde moorden in april met bijna 2 procent is afgenomen ten opzichte van de maand daarvoor.

In Mexico-Stad gingen op 8 maart, op Internationale Vrouwendag, tienduizenden vrouwen de straat op om te demonstreren tegen het toenemende geweld tegen hen. Ook vonden er enkele bijzonder brute vrouwenmoorden plaats in het land die voor veel verontwaardiging zorgden.

Toename geweld tegen vrouwen

Mexicaanse en internationale organisaties waarschuwden voor een verdere toename van geweld tegen vrouwen toen de regering sinds eind maart mensen vroeg thuis te blijven vanwege de coronapandemie. De jongste cijfers lijken een indicatie dat die vrees terecht is.

Vorig jaar werden in het Noord-Amerikaanse land ongeveer 3800 vrouwen vermoord. In de eerste vier maanden van dit jaar is het aantal vermoorde vrouwen met 7,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.