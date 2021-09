Recordaantal milieuactivisten in 2020 vermoord: tenminste 227

Wereldwijd waren de meeste moorden op milieuactivisten gerelateerd aan bosbouw. Beeld Getty Images

In Colombia kwamen verreweg de meeste natuurbeschermers en milieuactivisten om: 65. In Mexico ligt het aantal bevestigde sterfgevallen op 30, daarna volgen de Filipijnen met 29 en Brazilië met 20. “2020 was het slechtste jaar tot nu toe. De agressie tegen milieuactivisten en mensenrechtenactivisten is sterk toegenomen,” zegt Lourdes Castro van de Colombiaanse niet-gouvernementele organisatie Somos Defensores. “Meestal worden inheemse mensen die hun voorouderlijk land verdedigen het doelwit.”

Het werkelijke aantal ligt volgens de non-gouvernementele organisatie waarschijnlijk hoger als gevolg van niet-gemelde of verkeerd weergegeven gevallen, vooral in Afrika. In 2019 werden wereldwijd minimaal 212 milieuactivisten vermoord.

Achter de gewelddaden zitten vooral bedrijven, boeren en, in sommige gevallen, statelijke actoren. Maar ook criminele bendes, paramilitaire groepen en rebellen doden activisten. Wereldwijd waren de meeste moorden op milieuactivisten gerelateerd aan bosbouw, gevolgd door water- en dambouwprojecten en landbouw, volgens het Global Witness-rapport.