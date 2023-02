Rechtszaak tegen agenten die man in Memphis doodsloegen na een verkeersovertreding van start

Amerika vroeg massaal om verandering, maar sindsdien is het aantal doden door optreden van politiemensen zelfs iets gestegen, tot 1174 vorig jaar. Beeld Scott Olson / Getty Images

De vijf agenten die vorige maand betrokken waren bij de dood van Tyre Nichols, een 29-jarige pakketbezorger, staan vrijdag voor het eerst in de rechtbank om officieel te horen dat ze verdacht worden van doodslag. Hun arrestatie is een nieuw dieptepunt in de Amerikaanse worsteling met buitensporige agressie van agenten, bovengemiddeld vaak gericht tegen zwarte burgers.

Nichols werd eind januari aangehouden voor een verkeersovertreding. Hij verzette zich volgens videobeelden niet, maar werd geslagen, geschopt en met pepperspray bespoten. Drie dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Het toont het gebrek aan vooruitgang, sinds in 2020 in het hele land woedende protesten uitbraken na de gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis. Floyd, net als Nichols een zwarte man, werd doodgedrukt door een agent bij een arrestatie om een mogelijk vals biljet van 20 dollar.

Ongewapend

Amerika vroeg massaal om verandering, maar sindsdien is het aantal doden door optreden van politiemensen zelfs iets gestegen, tot 1174 vorig jaar, volgens een inventarisatie van Mapping Police Violence. Een aanzienlijk deel van de slachtoffers was ongewapend, droeg alleen een mes, of had een wapen maar dreigde er niet mee. Het is het Amerikaanse Congres nog altijd niet gelukt om dat geweld te helpen voorkomen, ook niet na herhaalde oproepen van de familie Floyd.

Over een wetsvoorstel dat genoemd is naar George Floyd kan het Congres het niet eens worden. Na de dodelijke aanhouding in Memphis doen de twee partijen een nieuwe poging, maar er is nog altijd weinig hoop dat het nu wel lukt. Democraten willen veelal veel verder gaan dan Republikeinen. Zij pleiten voor het afschaffen van de juridische immuniteit van agenten, zodat het makkelijker wordt hen voor de rechter te slepen na wangedrag.

Republikeinen willen daar niet mee akkoord gaan – en zij hebben sinds kort de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De enige zwarte Republikein in de Senaat, Tim Scott, probeert in plaats daarvan steun te vinden voor praktische maatregelen, zoals meer deëscalatietraining en steun voor agenten die collega’s tot de orde roepen.

Verplicht gebruik bodycams

Op lokaal niveau zijn wel kleine stappen gezet. In verschillende staten zijn sinds het overlijden van Floyd in totaal bijna 300 wetten aangenomen over verbeteringen bij lokale politiekorpsen, meldt de Universiteit van Maryland. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplichting voor agenten hun bodycams te gebruiken, om in te grijpen als een collega over de schreef gaat of om meer maatschappelijk werkers in te zetten – in plaats van gewapende agenten – als er verwarde mensen bij een incident betrokken zijn.

Ook de federale politie kent nieuwe protocollen. Zo is de nekklem om arrestanten in bedwang te houden dankzij een besluit van president Biden in sommige situaties verboden. Maar dat is niet genoeg om in het hele land een agressieve politiecultuur aan te pakken. De Amerikaanse politie is buitengewoon gedecentraliseerd, met zo’n 18.000 korpsen in het hele land die allemaal hun eigen personeel werven, lokaal gefinancierd worden en vaak hun eigen standaarden hanteren.

De basistraining voor Amerikaanse agenten is gemiddeld slechts 21 weken, plus nog enkele weken stage op straat. Dat is veel korter dan een doorsnee politieopleiding in Europa. In Nederland duurt de mbo-opleiding tot agent twee jaar. Daarbij lijken agenten extra op scherp te staan vanwege de vele wapens die in Amerika voor handen zijn. Het land telt meer vuurwapens dan inwoners, zo’n 120 wapens op elke 100 mensen.

Fatale schoten

“Makkelijke toegang tot wapens betekent dat de politie bijna elke confrontatie moet benaderen als een potentieel levensbedreigende situatie,” concludeerde Luke Shaefer, een onderzoeker die aan de Universiteit van Michigan oplossingen voor politiegeweld bestudeert, vorige maand.

Bovendien heeft buitensporig geweld zelden consequenties. Vorig jaar werden 20 agenten vervolgd voor moord of doodslag nadat ze in functie iemand hadden doodgeschoten, blijkt uit gegevens van expert Philip Stinson aan Bowling Green State University in Ohio. Dat is iets meer dan in voorgaande jaren, maar nog geen reden tot optimisme, zei Stinson tegen The Washington Post. Het aantal fatale schoten door agenten lag ook iets hoger, dus het percentage dat tot vervolging leidt blijft buitengewoon laag.

Een agent veroordeeld krijgen voor een jury in de rechtbank is nog moeilijker. “De cultuur van de politie verandert niet snel,” ziet Stinson. “Je kunt beleidswijzigingen wettelijk vastleggen op federaal niveau, op het niveau van de staten, zelfs op lokaal niveau, maar we zien gewoon geen veranderingen in het gedrag van agenten.”