Rechtse activisten veroordeeld voor blokkeren bergpas

Activisten van de rechtse Franse beweging Génération Identitaire tijdens de blokkade van de bergpas. Beeld AFP

Tientallen leden van de rechtse beweging waren in april 2018 naar een bergpas getrokken bij de grens met Italië. Twee gehuurde helikopters speurden daar vanuit de lucht naar migranten. De groep beweerde later dat het vier ‘illegalen’ had overgedragen aan de politie.

De actie leidde in Frankrijk tot ophef. De groep kreeg het verwijt het recht in eigen hand te nemen. Een rechtbank in de stad Gap heeft nu drie leden veroordeeld tot celstraffen, onder wie de 24-jarige leider Clement Gandelin.

Het is de vraag of het trio daadwerkelijk de cel in moet. Gevangenisstraffen van minder dan twee jaar worden in Frankrijk vaak omgezet naar een ander soort straf, zoals een taakstraf.