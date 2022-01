Rechter New York: misbruikprocedure tegen prins Andrew kan doorgaan

Prins Andrew. Beeld AFP

Prins Andrew moet zich in de herfst in New York verantwoorden voor het vermeend misbruik van Virginia Giuffre. Rechter Lewis Kaplan verwierp woensdag de pogingen van de tweede zoon van koningin Elizabeth om de aanklacht nietig te verklaren. Daarmee verdwijnt het laatste obstakel om een civiele rechtszaak tegen hem aan te spannen. Door de uitspraak wacht het Britse koningshuis een publieke tuchtiging.

Kaplan koos tijdens de hoorzitting al duidelijk de zijde van Giuffre. “Die vlieger gaat niet op,” reageerde hij vorige week op het verzoek van de advocaten van prins Andrew om het misbruik gedetailleerd te omschrijven. Volgens de rechter maakte Giuffre van één voorval wel degelijk specifiek melding. De vrouw stelt op last van de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein en zijn rechterhand Ghislaine Maxwell tegen haar wil met Andrew naar bed te zijn geweest.

Op drie verschillende locaties misbruikt

Giuffre beschuldigt de hertog van York ervan haar in 2001 op drie verschillende locaties te hebben misbruikt. De prins zou zich in New York, op de Amerikaanse Maagdeneilanden en in Londen aan de destijdse 17-jarige tiener hebben vergrepen. Door de uitspraak van rechter Kaplan moet hij zich hiervoor nu verantwoorden. Andrew, die zelf niet deelnam aan de hoorzitting, ontkent alle aantijgingen ten stelligste.

Zijn advocaten probeerden de claim van Giuffre te laten vernietigen. De nu 38-jarige vrouw accepteerde in 2009 een schikking van 500.000 dollar van Epstein. In ruil voor dit bedrag liet ze een civiele zaak tegen hem vallen. Ook ondertekende Giuffre een lijvig document, waarin stond dat ze Epstein noch een van zijn contacten voor hetzelfde vergrijp kon aanklagen.

De rechter moest beoordelen of prins Andrew onder deze bepalingen viel. Volgens Andrew Bettler, die het woord voerde in de rechtszaal namens de jongere broer van prins Charles, kon de inhoud van deze ‘settlement’ niet worden betwist. Andrew had, op basis van de aanklacht van Giuffre van ruim tien jaar geleden, ‘zonder enige twijfel kunnen worden aangeklaagd, maar dat gebeurde niet’.

Seksslaaf

David Boies, raadsman van Giuffre, oordeelde dat Andrew niet onder de bepalingen viel. De Amerikaanse vrouw beschuldigde Epstein destijds van mensenhandel. Hij zou haar als een seksslaaf de wereld hebben overgevlogen en haar hebben gedwongen seks te hebben met zijn vrienden. “Er was geen claim dat prins Andrew haar verscheepte,” stelde Boies. “Er werd niet geclaimd dat Prins Andrew tot de mensenhandelaars behoorde.”

Dat de schikking onder de jurisdictie van de staat Florida viel – en niet New York – en verzegeld in een kluis lag, woog zwaarder voor rechter Kaplan. Hij knikte bevestigend, toen Boies stelde dat het document alleen door Epstein in werking gesteld kon worden. De miljardair overleed in augustus 2019 in afwachting van zijn proces in zijn cel. Volgens een lijkschouwer pleegde hij zelfmoord.

Hand op de heup

Ghislaine Maxwell, de handlanger van Epstein en een goede kennis van Andrew, werd twee weken geleden veroordeeld voor haar sleutelpositie in het grootschalige misbruiknetwerk. In haar woning in Londen werd de beruchte foto genomen waarop de prins staat afgebeeld met zijn hand op de heup van Giuffre. De prins zou het meisje, toen nog luisterend naar de naam Roberts, later op de avond in dit pand hebben misbruikt.

Tijdens een interview met Emily Maitliss op de BBC gaf Andrew aan zich Giuffre niet te kunnen herinneren. Eveneens ontkende hij met haar in club Tramp te hebben gedanst. Giuffre stelde dat hij zweette als een otter, iets wat volgens Andrew fysiek onmogelijk was. Door een ‘eigenaardige’ medische conditie, opgelopen tijdens de Falklandoorlog, kon hij volgens eigen zeggen niet transpireren.

Deze verklaring, waarin hij geen sympathie toonde voor het slachtoffer van Epstein, kwam hem op hevige kritiek te staan in het Verenigd Koninkrijk. Het paleis ontnam Andrew het merendeel van zijn eretitels en -functies. Ook was zijn rol als working royal tot nader orde uitgespeeld. Door de uitspraak van Kaplan valt Andrew nog dieper, wat de uitkomst van de zaak ook wordt.