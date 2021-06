Rechter maakt oppositiepartij Navalny monddood in aanloop naar verkiezingen

Advocaten van de FBK staan de pers te woord na de uitspraak van de rechter. Beeld EPA

Aanklagers hadden aangedrongen op maatregelen tegen het belangrijke politieke netwerk van Navalny, omdat de groep een opstand zou beramen met steun uit het Westen.

Dat de organisatie als extremistisch zou worden bestempeld, werd al verwacht. De FBK had zich onlangs al ontbonden. Dit om te voorkomen dat medewerkers worden vervolgd. De FBK publiceerde regelmatig over (vermeende) corruptie in alle lagen van de overheid.

De viel meedogenloos hoge regeringsfunctionarissen aan met veel bekeken video’s waarin de beschuldigingen van corruptie werden beschreven. In een van de nieuwste video’s, die 117 miljoen keer op YouTube is bekeken, stelt de FBK dat de bouw van een weelderig paleis voor Poetin aan de oevers van de Zwarte Zee onderdeel was van een omvangrijk corruptieplan.

Gedoneerd

Nu Navalny’s organisatie als ‘extremistisch’ is bestempeld, dreigen niet alleen lange celstraffen voor Navalny’s aanhangers, maar ook voor mensen die geld hebben gedoneerd aan de stichting of zelfs informatie hebben gedeeld.

Het verbieden van de FBK als extremistisch heeft een politieke achtergrond, stellen waarnemers. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen op 19 september heeft het parlement wetgeving aangenomen die leden en sponsors van als extremistisch bestempelde groeperingen verbiedt deel te nemen aan de stembusronde. Zo moet worden voorkomen dat de oppositie een kans maakt om de inmiddels zeer onpopulaire regerende partij Verenigd Rusland te verslaan.

Verkiesbaar

Veel bondgenoten van Navalny stelden zich verkiesbaar voor een zetel in het parlement. Yevgeny Smirnov, advocaat van de stichting, zei tijdens de lange hoorzitting dat de motie van de aanklagers bedoeld was om Navalny’s medewerkers te verbieden zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt. “Deze zaak houdt verband met de wet waarmee voorkomen wordt dat iedereen die banden heeft met de FBK te gekozen wordt.‘’

Ivan Zhdanov, een topmedewerker van Navalny, beloofde dat de stichting niet zal stoppen met onthullingen over corrupte functionarissen. “Navalny’s team zal zijn activiteiten niet stopzetten, daar moeten ze niet op hopen”, zei Zhdanov vanuit het buitenland tegen de onafhankelijke zender Dozhd TV.

De zaak tegen de stichting werd achter gesloten deuren behandeld. De rechter stond niet toe dat Navalny via een videoverbinding vanuit de gevangenis spreektijd kreeg tijdens de zitting.