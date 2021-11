Rebellen naderen Addis Abeba: ‘Afgrond dreigt voor Ethiopië’

Addis Abeba, woensdag. Al dagen naderen de rebellen de hoofdstad. Beeld AFP

Wie een wapen heeft, moet dat binnen twee dagen registreren bij een politiebureau. Wie niet in staat zichzelf en zijn buren met dat vuurwapen te verdedigen moet dat inleveren, of aan een familielid geven die dat wel kan.

De boodschap van staatszender Fana Broadcasting Corporate aan inwoners van Addis Abeba bevestigt waarvoor men in de Ethiopische hoofdstad al dagen vreesde: de rebellerende milities naderen de poorten van de hoofdstad. Burgers moeten zich volgens de autoriteiten ‘organiseren’ en hun wijken beschermen.

Het tij is gekeerd in de Ethiopische burgeroorlog. Een jaar geleden, op 4 november, ontvlamde die met een militaire operatie van het landelijke regeringsleger in de noordelijke regio Tigray, met als doel de macht van de regionale regerende partij Tigray People Liberation Front te breken.

Snelle overwinningen van het regeringsleger deden aanvankelijk vermoeden dat de strijd door de regering van premier Abiy Ahmed snel gewonnen zou worden. Maar algauw verwerd de strijd tot een uitzichtloos militair moeras, met guerrilla-aanvallen en vele burgerslachtoffers. Circa twee miljoen mensen sloegen op de vlucht. Hongersnood dreigt.

Keerpunt

Het keerpunt kwam in juni, toen de rebellen het Ethiopische regeringsleger uit Tigray wisten te verdrijven en daarbij duizenden militairen gevangen namen. Intussen heeft de Tigray Defence Force Tigray vrijwel volledig in handen en bovendien de krachten gebundeld met andere rebellengroepen in het land.

De echte dreunen voor de regering in Addis Abeba kwamen begin deze week pas, toen de rebellengroepen de steden Dessie en Kombolcha, ten noorden van de hoofdstad, claimden. Buitenlandse waarnemers voorspelden dat het een kwestie van tijd was tot de troepen aan de poorten van Addis Abeba zouden komen rammelen. Nu is het dus zover.

Premier Ahmed heeft een landelijke noodtoestand afgekondigd, die in elk geval een half jaar zal gelden. Onder de noodtoestand heeft de landelijke regering verregaande bevoegdheden om critici te arresteren, een avondklok op te leggen en de nieuwsmedia te beperken. De in 2019 nog met een Nobelprijs voor de Vrede gelauwerde premier Abiy maakte vorig jaar ook op regionaal niveau al gebruik van die macht tijdens de strijd in Tigray.

Iedere burger boven de 18 jaar oud kan nu bovendien opgeroepen worden door het leger, zei de minister van Justitie op een persconferentie. Premier Abiy wond er geen doekjes om. Voor het land dat in de regio geldt als bondgenoot van het Westen, dreigt volgens hem de afgrond.