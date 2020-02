Reacties op veroordeling Weinstein: ‘Nu zaak om door te pakken’

Rechtbanktekening van Harvey Weinstein. Beeld AP

“Het betekent heel veel,” zegt Ambrien Moeniralam (18) opgelucht, nog geen uur nadat de uitspraak bekend werd. De juryleden in New York vinden dat de 67-jarige voormalig filmproducent schuldig is aan aanranding en verkrachting. Met die uitspraak is Moeniralam, die al jaren tegen seksuele intimidatie strijdt, heel blij. “Het is geweldig, een historisch moment en het laat zien dat hoe groot je ook bent, je niet wegkomt met je wandaden.”

Hoewel ze weet dat slachtoffers levenslang getekend zijn door de voormalig producent, gaat er voor de filmwereld en eigenlijk de hele buitenwereld een nieuw tijdperk van start. Eentje waarin ook de machtigste mensen niet ongestraft hun gang kunnen gaan, aldus Moeniralam. “Weinstein kon jarenlang zijn grove seksuele gewelddaden afkopen. Dit laat zien dat zelfs als je geld hebt, je er niet mee wegkomt,” voegt Laura Ader van Fairspace toe, een organisatie die seksuele intimidatie en andere vormen van discriminatie in de openbare ruimte tegen gaat.

Straf

Toch is Moeniralam sceptisch. “Ik ben bang dat hij niet de straf krijgt die hij verdient. Hij heeft zich bewezen als een goede filmmaker, maar hij hoort niet in Hollywood en de filmwereld thuis. Dat heeft hij ook bewezen. Dus ik vind dat er op z’n minst voor moet worden gezorgd dat hij nooit meer aan de slag kan in Hollywood.”

Wat de straf ook zal zijn, nu moet er worden doorgepakt, vindt de feminist. “Vrouwen en meisjes, maar ook jongens en mannen of anderen die hetzelfde mee hebben gemaakt of meemaken, moeten blijven opstaan en van zich laten horen. Alleen dan kan iemand die seksueel overschrijdend gedrag vertoont, in welke mate ook, worden gestopt.”

Verademing

Feminist Naomi Felesita (26) denkt dat niet alleen de directe slachtoffers van Weinstein de uitspraak van de twaalfkoppige jury als een verademing ervaren. “Sterker: ik denk dat veel vrouwen die niet direct met deze zaak zijn verbonden ook opgelucht zijn. Het laat zien dat er wordt geluisterd naar vrouwen.”

Met de veroordeling wordt ook korte metten gemaakt met het hardnekkige idee dat de slachtoffers ook zelf schuldig zijn, benadrukt Ader. “Nog te vaak wordt er bij seksueel overschrijdend gedrag de schuld bij het slachtoffer gezocht. Je hoort vaker het excuus van ‘ja, had ze maar geen kort rokje aan moeten doen of niet zoveel moeten drinken.’ Dat zijn allemaal ongegronde redenen,” zegt Ader. “Ook de vrouwen die Weinstein heeft aangerand en verkracht zouden vrijwillig met hem zijn meegegaan, maar zij zitten niet fout. Weinstein zit fout. Ik ben heel blij dat dat ook is uitgekomen.”