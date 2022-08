Reacties op dood Michail Gorbatsjov: ‘Hij belichaamde het goede Rusland’

Michail Gorbatsjov in 1989. Beeld Boris Yurchenko/AP

De mooiste herinnering van schrijver Pieter Waterdrinker aan Michail Gorbatsjov, de laatste president van de Sovjet-Unie? Hoe hij hem zag zitten in een Frans restaurant in Moskou, aan een tafeltje met zijn kleindochter. “Anderhalf uur lang zat hij intens verliefd naar haar te kijken. Hij was een aimabele man, een zachtmoedig mens.”

Het beeld: een leider die een einde maakte aan de Koude Oorlog en in 1989 de Berlijnse Muur deed vallen, maar intussen zijn eigen land in armoede stortte en de machtige Sovjet-Unie uiteen deed vallen. Een held in het Westen, een verrader in de ogen van de Russen zelf. Op een staatsbegrafenis kan Gorbatsjov niet rekenen.

Waterdrinker, geïrriteerd: “Ik lees in allerlei analyses dat hij in eigen land wordt verguisd, alsof alle Russen daar hetzelfde over denken. In mijn kring, toen ik daar woonde, vonden ze de Sovjet-Unie de grootste gevangenis op aarde en dankten ze God op hun blote knieën dat Gorbatsjov daar een einde aan heeft gemaakt.”

In 1992, een jaar na zijn val, zat correspondent Hella Rottenberg tegenover Gorbatsjov. Wat viel haar op? “Zijn warme persoonlijkheid,” zegt ze. “Hij was geen functionaris, maar een mens. Hij keek je aan.”

Niet alleen lof

Uitgever Derk Sauer, die twee boeken van Gorbatsjov publiceerde en jaren in Moskou woonde: “Ik voelde me onmiddellijk op mijn gemak bij hem. Een charmante man. De warmte waarmee hij zijn gasten tegemoet trad, probeerde hij ook tot uiting te brengen in zijn politiek. Hij had het beste voor met de wereld. Hij belichaamde het goede Rusland.”

Dinsdag overleed Gorbatsjov, 91 jaar, vereenzaamd en hevig ontdaan over wat er terecht is gekomen van zijn land. Garri Kasparov, voormalig wereldkampioen schaken en prominent lid van de Russische oppositie, schamperde: hij was een man die wanhopig vasthield aan het voortbestaan van de Sovjet-Unie. Een toevallige held in het Westen die, toen het rijk uiteen begon te vallen, troepen stuurde naar Letland en Litouwen, naar Georgië en Azerbeidzjan. Een man van de knoet, net als zijn voorgangers in het Kremlin.

Rottenberg: “Dat is niet goed te praten, maar je moet het zien in de context van de tijd. Het land was veranderd in een hogedrukpan. Zijn partij, de inlichtingendiensten en het leger hadden het nooit geaccepteerd als hij de Sovjet-Unie zomaar zou los laten. Maar toen de leiders in Oost-Europa hem vroegen in te grijpen toen hun burgers in 1989 de straat op gingen, heeft hij geweigerd. Hij heeft geen tanks gestuurd, hij heeft uiteindelijk niet geprobeerd het imperium met grof geweld bij elkaar te houden.”

Historisch figuur

Zijn betekenis voor de wereld is ongelooflijk, zegt Sauer. “Hij heeft miljoenen mensen hun vrijheid gegeven. Natuurlijk zijn er schaduwkanten, maar je moet het bekijken vanuit een historisch perspectief. Laten we wel zijn: er zijn vrijwel geen doden gevallen, zeker niet in Oost-Europa. Terwijl het ging om een enorme omwenteling.”

Gorbatsjov was naïef, zegt Sauer. “Hij wilde de Sovjet-Unie hervormen en niet vernietigen, terwijl het systeem volledig was vastgelopen. Het land produceerde niets meer. Hij had het beter moeten doen, maar in Rusland was iedereen naïef, niemand wist wat een vrije markt was. De chaos van de jaren negentig was onvermijdelijk. Dan is het wel erg gemakkelijk om dat Gorbatsjov in de schoenen te schuiven, zoals Poetin nu doet.”

Rottenberg: “Gorbatsjov schuldig aan de economische chaos? Het was zijn opvolger Boris Jeltsin die de Sovjet-Unie heeft ontbonden en de grote uitverkoop van staatseigendommen is begonnen.”

Waterdrinker: “Gorbatsjov was een historische figuur bij leven. Ik hoop dat ze in Rusland ook ooit tot die conclusie zullen komen.”