Reactie Israël op boycot Ben & Jerry’s is ijskoud en veelzeggend

Drie Israëlische soldaten eten uit een bak met ijs van Ben & Jerry’s. Beeld AFP

Het nieuws dat ijsmerk Ben & Jerry’s heeft besloten niet langer ijs te verkopen in nederzettingen in de bezette Westoever en Oost-Jeruzalem wordt niet licht opgevat door de Israëlische politiek. Het is een ‘nieuwe vorm van terrorisme’, stelde Israëls president Isaac Herzog woensdag in een toespraak. En volgens minister-president Naftali Bennett heeft Ben & Jerry’s zich ‘geherpositioneerd als antisemitisch ijs’. Hij roept de Israëlische burger op geen geliefde smaken als Chunky Monkey of Cookie Dough meer in huis te halen: “Er zijn genoeg andere ijsmerken, maar er is maar één Joodse staat,” zei de premier.

Activistisch bedrijf

Ben & Jerry’s zegt de keuze te hebben gemaakt omdat ‘het niet strookt met onze waarden om ijs te verkopen in de bezette Palestijnse gebieden’. Het bedrijf staat bekend om zijn activistische trekjes; zo protesteerde het ten tijde van de regering-Reagan al tegen de miljarden die de regering uitgaf aan nucleaire wapens, en nadat George Floyd was omgebracht door een witte agent twitterde het bedrijf in kapitalen: ‘WE MOETEN DE WITTE SUPREMATIE ONTMANTELEN’.

Aan de ene kant lijken politici als Herzog en Bennett het Ben & Jerry’s-schandaal te omarmen als een welkome afleiding van het andere grote schandaal deze week: het nieuws dat het Israëlische bedrijf NSO geraffineerde spyware leverde aan verschillende landen die het op grote schaal lijken te hebben ingezet om wereldwijd journalisten, activisten en politici mee af te luisteren.

De internationale ophef rondom NSO en de Pegasusspyware is een ongemakkelijke situatie voor de Israëlische regering, aangezien het voor elk land waaraan de spyware is geleverd expliciet toestemming heeft gegeven voor de aftappraktijken.

Angst voor precedentwerking

Maar de felheid waarmee de aankondiging van Ben & Jerry’s ontvangen werd heeft mogelijk ook te maken met de angst dat een wereldwijd bekend en geliefd bedrijf dat zijn producten niet langer wil verkopen in de bezette gebieden, de drempel voor andere bedrijven zal verlagen om ook deze stap te nemen. De BDS-beweging (boycot, desinvesteren en sancties) probeert al jaren via economische pressiemiddelen de druk op Israël te verhogen om zich terug te trekken uit nederzettingen.

In een poging het besluit terug te draaien, belde premier Bennett dinsdag Alan Jope, de CEO van Unilever – het moederbedrijf van Ben & Jerry’s – om hem te waarschuwen voor ‘serieuze consequenties’. Jope reageerde dat Unilever ‘volledig toegewijd’ is aan zakendoen met Israël, maar dat het ijsbedrijf grote onafhankelijkheid geniet als het aankomt op ‘social justice issues’. Het ijs zal overigens niet gelijk uit de schappen uit de nederzettingen verdwijnen – de licentieovereenkomst loopt pas eind 2022 af.