Raven kan weer in Berlijn: de clubs mogen vanaf dit weekend open

Wie kan aantonen 'geimft oder genesen' te zijn van corona, mag zich weer vrijelijk bewegen in het Berlijnse nachtleven. Clubs mogen daar vanaf dit weekend weer open. Beeld Getty Images

Stampen tot het ochtendgloren en daar ver voorbij in donkere, slecht geventileerde clubs en technobunkers. Het mag weer in Berlijn. Vanaf dit weekend mogen al die clubs waar de Duitse hoofdstad zo geliefd om is, weer open. Afstand houden is niet nodig en ook je mondkapje mag je thuis laten.

Het Berlijnse stadsbestuur zag zich tot de versoepeling gedwongen nadat een rechter had bepaald dat ‘commerciële dansevenementen in gesloten ruimtes’ moeten worden toegestaan, mits zij uitsluitend bedoeld zijn voor gevaccineerden en herstelde personen.

Niet iedereen is welkom dus. Wie niet kan aantonen geimpft oder genesen te zijn, krijgt geen toegang tot al dat leuks. Alleen een negatieve test is niet voldoende, benadrukken de Berlijnse autoriteiten.

‘Culturele instellingen’

De afgelopen weken mocht er in het kader van meer versoepelingen op voorwaarden – met mondkapjes en met name in de buitenlucht – al hier en daar gefeest worden in Berlijn. Nu gaat de rem er dus helemaal af, net als in grote delen van België. Daar mag – behalve in Brussel – vanaf vandaag weer gedanst worden in clubs, al zullen daar naar verwachting net wat minder Nederlandse clubliefhebbers voor warm lopen dan voor het nachtleven van de Duitse hoofdstad.

Voor de coronapandemie trokken de beroemde Berlijnse clubs alleen al jaarlijks zo’n 3 miljoen Europese bezoekers naar de stad.

De heropening van de clubs is dus heuglijk nieuws voor hen en de Berlijnse clubsector zelf, die voor de lockdown begon jaarlijks 1,8 miljard euro in het laatje bracht. In mei zijn clubs door het Duitse parlement geclassificeerd als culturele instellingen, waardoor ze dezelfde bescherming genieten als musea en concertgebouwen.

Tegelijkertijd houdt men de adem in uit vrees voor een heropleving van het virus, te meer nu ook de scholen in Duitsland weer heropend zijn. Al sinds juli stijgen de aantallen besmettingen bij de oosterburen gestaag, ­terwijl de vaccinatiegraad in Berlijn blijft steken rond de 60 procent.

In Nederland blijft het nachtleven voorlopig dicht tot 1 november.