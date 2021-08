Rapport: ‘Taliban houden toch een klopjacht op ‘collaborateurs’’

Opvallend aanwezig was tijdens de protesten donderdag de zwart-rood-groene Afghaanse vlag, die in meerdere steden door betogers werd gedragen. Beeld REUTERS

De vermeende klopjacht staat haaks op eerdere beloften van de Taliban. Woordvoerders van de beweging hebben keer op keer herhaald dat Afghanen – man, vrouw, voormalig militair of journalist – niets te vrezen hebben. Iedereen was welkom in het nieuwe ‘inclusieve’ emiraat. Wraak was niet het doel, er werd zelfs een algemene amnestieregeling afgekondigd.

Maar een rapport van het Norwegian Center for Global Analyses, dat vaker verslag uitbrengt aan de VN en is ingezien door internationale media, schetst een ander beeld. De Taliban zouden de administratie van voormalige ministeries hebben doorgeploegd, op zoek naar de namen van ‘collaborateurs’. Die gegevens zouden ze nu gebruiken bij huiszoekingen.

Het onderzoekscentrum refereert ook aan een brief, verzonden door de ‘militaire commissie’ van het emiraat. ‘Als jij je niet meldt, worden je familieleden in jouw plaats gearresteerd,’ schrijft de commissie aan een voormalig medewerker van een antiterreurdienst. ‘Jij draagt de schuld.’

Executies

Geruchten van een wraakcampagne gaan al langer rond. Op sociale media circuleren de bloedigste foto’s en video’s, tot executies aan toe. Staatszender RTA, inmiddels in handen van de Taliban, publiceerde vorige week beelden van tientallen lichamen langs een weg in Kandahar. Het zou gaan om voormalig regeringsmedewerkers, vermoord toen de stad werd ingenomen.

Maar geruchten zijn geruchten, zeker binnen de huidige chaos in Afghanistan vallen ze lastig te controleren. Toch zullen veel Afghanen hun grootste vrees meer en meer bewaarheid zien worden: de Taliban lijken wel degelijk uit op wraak. En als ze daar al over hebben gelogen, hoe zit het dan met de beloofde vrouwenrechten en persvrijheid?

Een (klein) deel van de Afghanen ging gisteren de straat op. Deels om onafhankelijkheidsdag te vieren: op 19 augustus 1919 werd Afghanistan onafhankelijk van de Britten. Maar ook uit protest tegen de Taliban.

Opvallend aanwezig was de zwart-rood-groene Afghaanse vlag, die in meerdere steden door betogers werd gedragen. De Taliban hanteren een zwart-witte vlag. De ‘oude’ vlag geldt als een vrij apolitiek symbool en is niet verbonden aan het voormalige bewind. “Onze vlag, onze identiteit,” zouden betogers hebben gescandeerd.

In de oostelijke stad Asadabad zouden meerdere doden zijn gevallen toen de Taliban het protest neersloegen. Ze zouden het vuur hebben geopend op de betogers, meldt persbureau Reuters. Of ze zijn gesneuveld door de kogels of dat ze onder de voet zijn gelopen in het dragen, is onduidelijk. De Taliban hebben imams gevraagd om in hun ochtendgebed op te roepen tot eenheid.