Rapport: Saoedische grenswachten doden honderden migranten aan grens met Jemen

Migranten uit Afrika lopen langs een snelweg die leidt naar Saoedi-Arabië. Beeld Getty Images

De asielzoekers probeerden vanuit Jemen de grens met Saoedi-Arabië over te steken. Volgens de auteurs van het rapport gingen de moorden door ten tijde van het schrijven. Het 73 pagina’s tellende document meldt dat Saoedische grenswachten explosieve wapens hebben gebruikt om migranten te doden, vooral vrouwen en kinderen.

HRW interviewde voor het onderzoek 42 mensen, onder wie 38 Ethiopische migranten en asielzoekers, en analyseerde 350 video’s en honderden foto’s die op sociale media zijn geplaatst.

Op die beelden zijn dode en gewonde migranten te zien, op paden, in kampen en in medische faciliteiten. Ook was te zien hoe begraafplaatsen nabij de migrantenkampen groeiden, evenals de infrastructuur van de Saoedische grenswacht.

Leden van de onafhankelijke groep van forensisch experts Ifeg onderzochten de video’s en foto’s. Zij concludeerden dat sommige verwondingen ‘duidelijke patronen vertonen die consistent zijn met de explosie van munitie’, terwijl andere verwondingen consistent zijn met schietwonden.

In stukken gesneden

De geïnterviewden verklaren dat grenswachten de migranten vroegen ‘in welke ledematen ze moesten schieten’ en vervolgens van dichtbij vuurden. Ze beschrijven ook andere gruwelijke taferelen in het grensgebied, ‘waar vrouwen, mannen en kinderen ernstig gewond, in stukken gesneden of dood’ verspreid liggen. Uit de getuigenissen blijkt ook dat Houthi-rebellen samenwerken met smokkelaars om migranten af te persen en hen naar detentiecentra te brengen.

Sommige migranten zeiden dat de Saoedische grenswachten, na een aanval met wapens, vanuit hun wachtposten afdaalden en de overlevenden sloegen. Een 17-jarige jongen beschreef hoe grenswachten hem en andere overlevenden dwongen twee meisjes te verkrachten, nadat zij een andere overlevende die dit verzoek weigerde hadden vermoord.

“Ik zag mensen vermoord worden op een manier die ik me nooit had kunnen voorstellen,” zegt de 14-jarige Hamdiya in het document. “Ik zag hoe dertig mensen ter plekke vermoord werden. Ik duwde mezelf onder een rots en sliep daar. Ik voelde mensen om me heen die lagen te slapen. Toen realiseerde ik mij dat wat ik dácht dat slapende mensen waren, eigenlijk dode lichamen waren. Ik werd wakker en ik was alleen.”

Bijna 750.000 Ethiopiërs wonen en werken in Saoedi-Arabië. Hoewel velen van hen om economische redenen gemigreerd zijn, is ook een groot aantal mensen gevlucht vanwege ernstige mensenrechtenschendingen in Ethiopië, onder meer tijdens een recent gewapend conflict in het noorden.

‘Buiten het zicht van de wereld’

‘Saoedische ambtenaren vermoorden honderden migranten en asielzoekers in een afgelegen grensgebied buiten het zicht van de wereld,’ aldus HRW-onderzoeker Nadia Hardman. ‘Het uitgeven van miljarden aan het opkopen van professionele golf- en voetbalclubs en grote evenementen om het imago van Saoedi-Arabië op te poetsen, mag de aandacht niet afleiden van deze gruwelijke misdaden.’

HRW doet al sinds 2014 verslag van het doden van migranten bij de grens tussen Jemen en Saoedi-Arabië. De moorden uit het huidige rapport lijken echter ‘een moedwillige escalatie in zowel het aantal als de methode van doelgerichte moorden’. ‘Dit rapport toont aan hoe het patroon van mishandelingen is veranderd, van incidentele beschietingen en massadetentie naar wijdverspreide en systematische moorden,’ aldus de auteurs.

De mensenrechtenorganisatie roept Riyad op om ‘onmiddellijk te stoppen’ met het gebruik van dodelijk geweld tegen migranten en asielzoekers en dringt er bij de VN op aan de beschuldigingen te onderzoeken.